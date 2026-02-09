為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    水試所追蹤台灣特有種瀕危無斑龍紋鱝 證實多分布台灣西部與澎湖海域

    2026/02/09 12:00 記者楊媛婷／台北報導
    透過衛星標識，水試所表示，無斑龍紋鱝成魚和幼魚活動深度不同。（水試所提供）

    台灣特有種軟骨魚類「無斑龍紋鱝」目前被國際列為極度瀕危，為更進一步掌握該魚種的生態背景，農業部水試所使用衛星標識籤並放流5尾個體，透過追蹤移動路徑與活動深度資料，發現該魚主要活動範圍集中在台灣西部與澎湖周邊海域，未來將累積數據進一步制定保育決策。

    「無斑龍紋鱝」於2013年正式命名為台灣特有種，主要分布於台灣西部沿海海域，水試所表示，因棲息環境與人類沿近海活動高度重疊，族群常面臨刺網漁業混獲壓力，導致數量持續下降，該物種已被國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄列為「極度瀕危」等級，並於2019年納入《華盛頓公約》附錄二管制，面對迫切的保育需求，該所自2023年起受海委會海洋保育署委託展開生物學調查，並與雲林、澎湖在地漁民合作推動標識放流作業。

    水試所於2024年透過衛星標識並放流5尾無斑龍紋鱝，經長達1年的追蹤，根據初步結果顯示，無斑龍紋鱝活動分布隨體型而有差異，幼魚多活動於深度30公尺以內的沿岸及陸棚淺水區域；體型較大的成魚則具備往深海移動的習性，活動深度可超過100公尺，觀測數據證實整體活動範圍仍高度集中台灣本島西部及澎湖周邊海域，顯見該海域為其生存之關鍵棲地。

    水試所表示，斑龍紋鱝體長可達2公尺，夏季會於西部沿海產仔，其生存現狀除受漁業混獲影響外，也與棲地劣化及流失密切相關，目前受限於標識個體數量與追蹤期程，研究仍處於初步階段，現有資料對於釐清其生態特性已具備高度參考價值，未來將持續進行跨年度調查，累積更完整的科學數據。

