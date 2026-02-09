為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    本週後半高溫逾26度 氣象粉專：強冷空氣2月下旬報到

    2026/02/09 13:09 即時新聞／綜合報導
    氣象粉專颱風論壇指出，今天寒流減弱、溫度回升，但夜晚至清晨仍須留意低溫。（圖擷自颱風論壇臉書）

    氣象粉專颱風論壇指出，今天寒流減弱、溫度回升，但夜晚至清晨仍須留意低溫。（圖擷自颱風論壇臉書）

    氣象粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」指出，今天寒流減弱、溫度回升，但夜晚至清晨仍有低溫，日夜溫差可能達11度；下一波較強的冷空氣預計2月下旬報到，屆時已是春節假期的後半段。

    颱風論壇今天上午發布貼文稱，今天白天起，寒流逐漸減弱，各地溫度開始回升；乾空氣籠罩，白天陽光照射下相當舒適。但夜晚至清晨間，受輻射冷卻效應影響，依然有13至15度低溫，日夜高低溫差可達9至11度，早出晚歸請適時添加衣物。

    颱風論壇說，週三（11日）、週四（12日）一小波東北季風增強；週五（13日）至週末，隨著風向轉為東南風，溫度會再進一步上升，白天可達26至27度，陽光下會感覺到相當溫暖，甚至有點熱。

    颱風論壇指出，下一波比較強的冷空氣，預計是本月下旬才會報到，屆時已是春節假期的後半段。上述預報與前陣子的天氣消息「霸王寒流」、「平地0度」、「雪線1000公尺」等完全相左，對此颱風論壇直言，「審慎挑選來源跟經驗判讀真的很重要」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播