本週後半高溫逾26度 氣象粉專：強冷空氣2月下旬報到

氣象粉專颱風論壇指出，今天寒流減弱、溫度回升，但夜晚至清晨仍須留意低溫。（圖擷自颱風論壇臉書）

氣象粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」指出，今天寒流減弱、溫度回升，但夜晚至清晨仍有低溫，日夜溫差可能達11度；下一波較強的冷空氣預計2月下旬報到，屆時已是春節假期的後半段。

颱風論壇今天上午發布貼文稱，今天白天起，寒流逐漸減弱，各地溫度開始回升；乾空氣籠罩，白天陽光照射下相當舒適。但夜晚至清晨間，受輻射冷卻效應影響，依然有13至15度低溫，日夜高低溫差可達9至11度，早出晚歸請適時添加衣物。

颱風論壇說，週三（11日）、週四（12日）一小波東北季風增強；週五（13日）至週末，隨著風向轉為東南風，溫度會再進一步上升，白天可達26至27度，陽光下會感覺到相當溫暖，甚至有點熱。

颱風論壇指出，下一波比較強的冷空氣，預計是本月下旬才會報到，屆時已是春節假期的後半段。上述預報與前陣子的天氣消息「霸王寒流」、「平地0度」、「雪線1000公尺」等完全相左，對此颱風論壇直言，「審慎挑選來源跟經驗判讀真的很重要」。

