春節送暖到長輩家 衛福部助送餐、發紅包

衛福部與各直轄市、縣（市）政府及民間社會福利團體合作，透過熱心志工為長者送上溫熱餐食。（資料照）

春節家家戶戶歡慶團圓，衛福部指出，考量經濟弱勢、行動不便的失能長者，在連假期間仍有送餐服務需求，衛福部與地方政府、民間團體合作，由熱心志工持續送餐，另也提供130家機構2萬至5萬元不等的春節膳食費，並針對地方政府委託安置之低收入戶老人致贈每人1000元的紅包。

周道君說明，衛福部與各直轄市、縣（市）政府及民間社會福利團體合作，透過熱心志工為長者送上溫熱餐食，並在送餐過程噓寒問暖、關注長輩的健康變化，適時給予協助，讓長輩在年節期間也能感受到社會的溫暖關懷。

請繼續往下閱讀...

另為感謝熱心付出的送餐志工，周道君表示，農曆除夕至初三期間（2月16日至2月19日）依例加倍獎助交通費，每趟次最高補助250元，原住民族地區、離島及偏遠地區則提高至300元，以表達對志工辛勞的敬意與感謝。

周道君表示，為了讓機構長者也能過個好年，衛福部在農曆春節前，依130家機構實際服務人數，分別致贈2萬至5萬元不等的春節膳食費，總金額達344萬元；另針對地方政府委託安置之低收入戶老人4493人，致贈每人1000元的紅包，核撥449萬3000元。

衛福部提醒，民眾於春節團圓期間，請多加關懷身邊的長輩親友，且因聚會活動頻繁，民眾如前往老人福利機構探視長輩，務必配合各機構所訂感染管制措施，共同維護自身健康並守護長輩安全。

此外，衛福部指出，為了確保獨居長輩於節日期間生活無虞，已督請各縣市政府掌握轄內獨居老人春節期間之服務需求，整合在地資源加強關懷與支持。春節期間將持續提供低溫關懷、電話問安等服務，並設置緊急聯絡窗口。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法