台南軟萌五分車 雲朵AH!Q聯名列車上路

期間限定的「雲朵AH!Q聯名列車」，邀請民眾搭乘「成功號」與「勝利號」。（圖由南市文化局提供）

南市文化局攜手人氣藝術家AlanHong推出「2026新營Q起來—追逐心底的光」戶外藝術裝置展。台糖80週年，期間限定的「雲朵AH!Q聯名列車」，邀請民眾搭乘「成功號」與「勝利號」，在慢節奏的鐵道旅行中，尋找療癒身心的光。

文化局表示，至3月8日，「成功號」與「勝利號」糖鐵五分車化身超萌車廂，圓潤、純白的AH!Q躍上車窗，帶領乘客穿梭於新營的城市與綠廊之間。藝術家AlanHong以「追逐心底的光」為核心，打造一系列可愛角色，如「小馬Q」、「星星Q」、「球球Q」等，裝置藝術點綴於新營文化中心廣場與糖鐵場域，將公共空間轉化為充滿溫度的場域。

迎接農曆佳節，自大年初一（2月17日）起，民眾搭乘五分車時，只需拍攝車窗上的「雲朵AH!Q」窗貼並上傳Facebook打卡，即可在車上兌換「雲朵AH!Q限定貼紙」，數量有限，送完為止。透過聯名為復古糖鐵注入新生命，希望每位走進新營的旅人，都能在緩慢行駛的五分車上，看見窗外風景，也看見自己心底那道溫暖的光。

