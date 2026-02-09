為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    助安置機構兒少過好年 衛福部發加菜金

    2026/02/09 11:35 記者林志怡／台北報導
    為讓兒童少年安置機構的孩子也能感受到年節的溫馨氣氛，衛福部已在農曆春節前依據93家機構實際收容人數，致贈1萬至5萬元不等的春節加菜金。示意圖，圖中人物與內文無關。（資料照）

    為讓兒童少年安置機構的孩子也能感受到年節的溫馨氣氛，衛福部已在農曆春節前依據93家機構實際收容人數，致贈1萬至5萬元不等的春節加菜金。示意圖，圖中人物與內文無關。（資料照）

    農曆新年即將到來，不少民眾已經開始準備年菜。為讓兒童少年安置機構的孩子也能感受到年節的溫馨氣氛，衛福部社家署長周道君說，衛福部已在農曆春節前依據93家機構實際收容人數，致贈1萬至5萬元不等的春節加菜金，另也對經濟弱勢家庭的兒童及少年加發500元生活補助金。

    周道君指出，目前全國共有93家兒童少年安置機構，收容約2000名兒少，為了讓未能回家過年的機構院童及工作人員能團聚一堂，享用美味佳餚，衛福部已依93家機構實際收容人數，致贈1萬至5萬元不等的春節加菜金。

    此外，周道君說，為加強照顧經濟弱勢家庭的兒童及少年，自115年1月起至116年1月止，針對領有弱勢兒童及少年生活扶助暨緊急生活扶助之對象，每人每月加發500元生活補助金。

    周道君也提醒，有申請未滿2歲兒童育兒津貼的家戶，政府會在每月月底撥入5000元至7000元（依胎次有所不同）不等的育兒津貼。

    另周道君呼籲，家中有兒童的家長，在外請務必保持警覺並留心交通安全，確保全家人都能歡喜出門、安全歸來。

    在居家與活動空間中，請讓幼兒隨時待在視線範圍內，並引導他們遠離潛在的風險環境，透過細心守護，可預防高處墜落、折疊桌椅誤用、火源、水源或窗簾繩索拉扯等意外，一起慶團圓、平安迎新春。

