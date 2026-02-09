名間反焚化爐自救會陳抗 彭啓明：盼南投落實源頭垃圾減量

時代力量與名間鄉長陳翰立（中）首度到環境部前針對南投縣府將在名間設焚化爐陳抗。（記者楊媛婷攝）

南投縣府將在國內手搖飲茶葉原鄉名間蓋焚化爐，時代力量與名間鄉長陳翰立率反焚化爐自救會今（9日）首度赴環境部陳抗，指出環境部長彭啓明日前稱南投縣需要自己的垃圾處理設施，卻未要求南投應垃圾減量，不滿環境部態度消極，彭啓明則回應，盼南投落實源頭減量。

名間為我國最大的茶葉產地，南投縣府在該區的焚化爐選址地周遭都是特定農業區，農業部長陳駿季日前指出，若要蓋焚化爐，南投縣府須向農業部申請變更農地，該部會做最好的把關，強調不會讓優良農地輕易變更；彭啓明則對此向媒體表示，垃圾處理屬地方自治事項，尊重地方自主規劃，也坦言南投縣需要自己的垃圾處理設施。

請繼續往下閱讀...

時代力量今和陳翰立與自救會在環境部前陳抗，時代力量黨主席王婉諭表示，垃圾處理是全國性問題，應靠區域調度解決，農業部跟政院都已先後表態會依法把關，但守護名間的最後拼圖在彭啓明手中，尤其依法，農業部審查農地變更必須徵詢環境部意見，只要環境部願意對「規模不具必要性、選址不具合理性」表態，就可擋下該案。

陳翰立則不滿彭啓明態度消極，表示南投縣目前人口數從超過50萬人降到不到46萬人，但垃圾量從一天250噸垃圾量增加到一天270噸，應要求南投縣府落實垃圾減量，不應只說一句南投需要自己的垃圾處理設施，更坐視南投縣府欺負名間人，呼籲環境部硬起來，評估當地是否適合建焚化爐，還有是否落實減量，認為若有落實減量，南投縣平均每天垃圾量有機會降到2百噸以下，只要再搭配垃圾轉運，就可不蓋焚化爐。

彭啓明則回應表示，垃圾處理是地方自治事務，南投縣過去的垃圾都是委託台中市等代為處理，但隨台中市自身垃圾處理壓力增加開始拒收，目前南投當地的垃圾堆置量已到32萬公噸，有必要設置自主處理設施，但也應該落實垃圾減量，他指出南投縣人均每天垃圾產生量為0.57公斤，高出全國的0.55公斤，至於自救會盼中央協助垃圾調度，他也坦言，隨「財劃法」通過後，中央財源大幅減少下，很難再協助地方調度垃圾。

環境部長彭啓明呼籲南投縣府落實垃圾源頭減量。（記者楊媛婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法