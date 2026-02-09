為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香報名至2/15 前3名獎金曝

    2026/02/09 11:15 記者湯世名／彰化報導
    南瑤宮除夕路跑迎頭香，今年恢復舉辦。（記者湯世名攝）

    中斷2年的彰化市南瑤宮除夕路跑迎頭香活動，今年在重修入火安座後恢復舉辦，16日晚間從旭光西路起跑，沿南瑤路直行至南瑤宮廟門前，全程約700公尺。比賽分男子組、女子組，前3名獎金分別為8888元、6666元、5168元，另設最佳造型獎，取前5名各發給獎金2000 元。

    10多年前南瑤宮開始舉辦除夕搶頭香活動，雖然受到矚目，但競爭相當激烈，衝跑過程可能推擠跌倒，還曾有龍柱的石雕被撞斷，險象環生，市長林世賢上任後於2021年起改變型態，名稱變更為「路跑迎頭香」，拉長距離，眾人跑步抵達廟前後，由耆老帶領一起參拜媽祖，「人人攏頭香、人人攏好運」，皆大歡喜。

    後因南瑤宮進行百年大整修，廟前廣場作為寺廟臨時行宮，能辦活動的空間沒有了，路跑活動停辦了2年，民眾大失所望，今年整修第一期修復竣工，並重新入火安座，各界紛紛敲碗恢復舉辦「除夕路跑迎頭香」活動，林世賢從善如流，指示實現民眾的願望。

    林世賢表示，除夕路跑活動報名即日起至2月15日截止，免費參加，未滿18歲須經家長簽名同意，報名者每人贈送南瑤宮媽祖福袋及彰化媽行車平安紅綾1條，所有參賽人員應於16日晚間10點，在旭光西路成功社區活動中心前報到，11點左右自中友百貨基地前起跑，至南瑤宮全程約700公尺。

    此外，大年初一起連續3天上午9點起，在三殿舉辦「擲筊求錢母」活動，還有「鑽轎底祈福」，歡迎民眾來走春拜拜迎新年。

    南瑤宮除夕路跑迎頭香，男、女組前3名獎金公布。（記者湯世名攝）

    南瑤宮除夕路跑迎頭香，市長林世賢公布男、女各組前3名獎金。（記者湯世名攝）

    報名者每人贈送南瑤宮媽祖福袋。（記者湯世名攝）

