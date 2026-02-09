為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台鐵228連假再加開29班！ 2/11開放購票

    2026/02/09 11:15 記者黃宜靜／台北報導
    台鐵公司將在今年228連假加開疏運列車。圖為台鐵TEMU2000型普悠瑪自強號。（資料照，記者吳亮儀攝）

    台鐵公司將在今年228連假加開疏運列車。圖為台鐵TEMU2000型普悠瑪自強號。（資料照，記者吳亮儀攝）

    台鐵公司今天（9日）宣布，因應連假期間返鄉（工）需求增加，於228和平紀念日連假期間（2月26日至3月2日），全線再加開各級列車共計29列次，週三（11日）起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。

    台鐵公司表示，因應連假期間返鄉（工）需求增加，為加強服務旅客，於和平紀念日連假期間（2月26日至3月2日），全線再加開各級列車共計29列次，包含東線普悠瑪號2列次、西線自強號13列次，可再增加座位數共計5萬5618個，整體運能較平日增加5.9%。

    台鐵公司指出，此次再加開的班次，自11日零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用，相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

    台鐵公司將在今年228連假加開疏運列車。（台鐵公司提供）

    台鐵公司將在今年228連假加開疏運列車。（台鐵公司提供）

    台鐵公司將在今年228連假加開疏運列車。（台鐵公司提供）

    台鐵公司將在今年228連假加開疏運列車。（台鐵公司提供）

    台鐵公司將在今年228連假加開疏運列車。（台鐵公司提供）

    台鐵公司將在今年228連假加開疏運列車。（台鐵公司提供）

    熱門推播