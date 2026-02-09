台南仁德警消聯防 新文賢消防分隊動土

台南市政府投入經費新建文賢消防分隊，熱鬧動土。（記者吳俊鋒攝）

擴大公共安全服務能量，台南市政府在仁德區推動「警消聯防體系」的廳舍配置模式，投入近8千萬元新建的文賢消防分隊今天動土，距離保安工業區，以及未來開發的綠能產業園區等都很近，為打火弟兄提供更好的待命、備勤空間，強化第一線救災、救護能量。

市長黃偉哲表示，新年開春，新豐區就迎來喜事，文賢消防分隊動土後，未來歸仁警分局德南派出所也將在同一基地，緊鄰興建新廳舍；大型災害、突發事故或重要勤務等發生時，可縮短反應時間，提升指揮調度效率。

黃偉哲指出，文賢消防分隊與德南派出所的設置，形成「警消聯防體系」的勤務配置模式，透過空間整合，平時強化資訊交流與勤務協調，緊急狀況則迅速啟動聯合應變機制，兼顧治安維護與災難救援的需求。

新建廳舍除完善規劃執勤、備勤、休憩與車庫等必要空間外，也導入綠建築設計理念外，為消防同仁打造安全、舒適且優質的工作環境，可以全心投入救災、救護，提升服務效能。

消防局第五救災救護大隊文賢分隊新廳舍位於崑崙路上，緊鄰台86線，預計2028年底完工；動土典禮由黃偉哲主持，帶領地方各界上香、祈福，立委陳亭妃、議員杜素吟，以及仁德區長許博森等都出席。

文賢分隊規劃為地上4層鋼筋混凝土建築，總樓地板面積約1223平方公尺，超過400坪，經費7780萬元，全由市款支應，黃偉哲認為，消防機關24小時全天候運作，新址位置適中，有助轄區內發生事故時順利出勤。

陳亭妃強調，對於警、消的軟硬體擴充，以及相關福利等，會接棒黃偉哲，持續推動，強化執勤效能，提升全市災害防救、犯罪打擊、治安維護的整體戰力。

文賢分隊目前廳舍座落於Y字型交叉路口，交通動線複雜，易生事故，影響消防人員出勤安全；加上屋齡逾30年，建築老舊、空間狹小，車輛停靠，以及裝備、器材儲放，還有人員備勤與休憩空間都顯不足，限制救援量能發揮。

杜素吟說，現址為奇美實業土地，擴建條件受限，已難以因應現代消防勤務與裝備發展需求，配合市府積極覓地，全力推動文賢分隊新建工程。

消防局長楊宗林感謝市府全力支持，以及轄區議員與各界民意代表協助，順利推動文賢分隊的新建，設計充分考量消防勤務24小時運作需求，並妥善配置執勤、備勤、休憩，還有行政管理等機能空間，同時導入耐震結構與現代化設施，並預留未來人力、裝備擴充彈性。

在黃偉哲任內，市府已編列超過15億元經費推動老舊消防廳舍改善，目前已完成7處新建，以及18處修繕（含耐震補強）工程，展現市府對消防建設的長期投入與重視。

未來除將軍分隊即將於今年度完工外，楠西、文賢分隊也陸續動工，另有第七大隊、德興分隊、第四大隊（含南科），以及特搜大（分）隊、玉井、第二大隊、官田與鹽行分隊等多項新建計畫同步規劃中。

文賢消防分隊新建完工示意圖。（圖由南市消防局）

文賢消防分隊新建動土，市長黃偉哲感謝各界的協助。（記者吳俊鋒攝）

