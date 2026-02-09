為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    小港機場1月出入境旅客多一成 春節高峰採取因應措施

    2026/02/09 10:41 記者洪臣宏／高雄報導
    小港機場寒假期間人潮洶湧。（讀者提供）

    小港機場寒假期間人潮洶湧。（讀者提供）

    春節連續假期將屆，高雄國際機場已開始出現洶湧出國人潮，高雄國際航空站指出，1月出入境人數已經增加一成，即將進入春節旅運巔峰，為此已採取因應措施，減少排隊時間，同時希望旅客能再提前半小時報到。

    1月24日寒假開始，航空站指出，1月份小港機場出入境旅客約2萬1千人次，比平常1萬7千人次，多了約一成。今年寒假較長，預料春節連假期將帶來高峰。

    為此，航空站協調航空公司提早作業時間，目前長榮已將最早開櫃時間提前到清晨4時30分，國泰則提前到4時40分，華航維持5時。

    針對排隊人龍，航空站表示，目前增加尖峰時刻國際線第二排隊區，排隊人潮秩序已有改善。航空站說明，尖峰時刻有兩個時段，分別為上午6時30分至8時30分，上午11時至下午1時。航空站也委請航空公司通知旅行社，旅客報到時間從2小時，提前到2.5小時。

    寒假首日高雄小港機場即湧現出國人潮，當天卻因航空公司全球劃位系統異常，導致全國多個機場報到作業大亂，許多航空公司多個航班因此延誤。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播