旗山老街春節接駁車疏運 滿車出發循環疏運更方便

高雄旗山老街妝點年味濃。

農曆春節連假9天，公路局南分局加強旅遊熱點高雄旗山老街疏運，2月17日初一至2月21日初五，推出旗山糖廠至旗山客運轉運站接駁車疏運，人多滿車就出發，不斷循環疏運，民眾搭接駁車，快速又方便逛老街，避免塞車之苦。

高屏春節交通疏運2月13日起跑，公路局南區養護工程分局預估2月17至18日為返鄉高峰，19至20日為旅遊高峰，21至22日為收假高峰，已規劃完成疏運路線。

尤以高雄旗山老街受歡迎，每年春節期間湧入大量人潮，公路局南分局加強春節疏運，規劃每日6輛中型巴士循環疏運，每車可坐20多人。

起站為東九道之驛停車場到旗山客運轉運站，設有3處接駁車招呼站為東九道之驛停車場、旗山糖廠入口、旗山客運轉運站，方便民眾搭乘。

公路局南分局說，請民眾搭接駁車進入旗山老街會比較快，不要開車進入老街，避免人車湧入旗山老街，造成周邊道路塞車。

此外，台3線北上406K+830新旗尾橋改建工程將於春節期間停工，將調撥南下內側車道供北上車輛行駛，周邊13處路口進行春節交通管制，並派遣義交進行交通疏導。

