高雄失業勞工子女最高可領三萬多元補助3/22截止。（高市勞工局提供）

失業勞工相當辛苦，高市勞工局提供子女就學補助，最高每人可申領3萬1200元，即日起至3月22日截止申請，申請表可直接向勞工局1樓服務台、訓練就業中心各就業服務站台，或本市各區公所索取。

補助採通信郵寄申請或網路線上申請，補助額度為公立高中職（含五專前3年）每名4000元、私立高中職（含五專前3年）每名6000元、公立大專院校（含五專後2年）每名1萬5000元、私立大專院校（含五專後2年）每名2萬6000元。

另申請人符合獨力負擔家計條件，或有子女2人以上就讀大專校院，且符合補助規定者，可按補助標準加給20%；同時符合者，以加給20％為限。

勞工局說明申請資格如下，一、非自願離職失業勞工，於115年3月22日以前，未請領老年給付，且符合下列條件之一，包括於114年12月23日至115年3月22日，經核付失業給付或職業訓練生活津貼者。

或於114年3月23日至115年3月22日，經核付失業給付或職業訓練生活津貼，且114年12月23日至115年3月22日就業日數未超過30日者。

另若於114年3月23日至115年3月22日，經核付失業給付或職業訓練生活津貼，且114年3月23日至115年3月22日就業期間未超過3個月者。

如果勞工於115年2月3日至115年3月22日非自願離職，並至公立就業服務機構辦理求職登記者，且於115年4月21日以前，經核付失業給付或職業訓練生活津貼，也具申請資格，不過，申請人子女就讀國內高中職或大專校院須具有正式學籍。

為提升勞工就業率，勞工局除加強辦理就業媒合服務外，也提供各項就業輔導及補助訊息，希望協助失業者減輕其子女的學費負擔，不致影響下一代的求學之路，民眾如有相關問題，歡迎洽詢07-81246135轉134勞工局王先生，或電洽勞動部免付費服務電話：1955。

