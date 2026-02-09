為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節走春分流車潮 嘉縣奮起湖、觀音瀑布交通管制

    2026/02/09 10:11 記者王善嬿／嘉義報導
    新春期間，茶山部落體驗原住民文化，是大阿里山秘境旅遊景點。（阿里山國家風景區管理處提供）

    春節自2月14日至22日共9天連假，預期大阿里山地區湧入走春人車潮，交通部觀光署阿里山國家風景區管理處規劃在熱門景點奮起湖、阿里山國家森林遊樂區提供免費接駁，此外，奮起湖與觀音瀑布自2月17日至21日實施交通管制，阿管處在網站設置「春節連假疏導專頁」，遊客中心也安排專人提供諮詢（除夕除外），讓遊客在阿里山旅遊能有安全、友善、便利的服務品質。

    阿管處表示，2月17日至21日上午9點至下午5點，因嘉義縣竹崎鄉奮起湖地區、阿里山鄉阿里山國家森林遊樂區停車空間有限，在台18線61公里樂野服務區旁設有免費接駁車，民眾可在此搭車，車子會接駁旅客往返至奮起湖第三停車場；阿里山國家森林遊樂區外的台18線89公里至95公里處，設有10處免費接駁點，載運旅客至森林遊樂區入口，時間自2月14日至22日的上午8點至下午6點。

    阿管處表示，為避免交通壅塞與道路回堵，2月17日至21日期間，石棹至奮起湖路段實施單向行車管制，小型車須自台18線63.5公里處經頂石棹輔助道路前往奮起湖，回程須經169縣道銜接台18線。

    觀音瀑布園區將於溪心寮至園區路段進行管制，禁止四輪以上動力車輛進入，旅客可以搭乘嘉義縣公車7312、7313路線至溪心寮站下車步行進入。

    為了鼓勵旅客低碳旅遊，嘉縣梅山鄉太平雲梯推出春節門票優惠措施，搭乘梅山往太平公車的旅客，可向公車司機索取乘車證明單，在太平雲梯的售票窗口購票享8折優惠。

    阿管處表示，旅客如果想要避開人潮，推薦新春秘境路線，旅客可自國道三號中埔交流道下，轉台18線接台3線前往茶山部落，體驗原住民文化與山林秘境的自然饗宴，度過悠閒愜意的新春假期。

    嘉義縣竹崎鄉奮起湖是春節熱門走春景點之一。（記者王善嬿攝）

    阿里山國家風景區管理處提供春節景點交通疏運路線圖。（阿里山國家風景區管理處提供）

