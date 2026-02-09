新北永和40年公寓增設電梯完工 每案最高補助340萬

新北市永和區1處老舊公寓增設電梯案完工，長輩不用再辛苦爬樓梯。（記者賴筱桐攝）

新北市永和區1處屋齡40年的老舊公寓，因住戶年紀漸長，爬樓梯感到吃力，經討論後決定增設電梯，並向市府申請補助，工程去年底完工，春節前長輩們能輕鬆上下樓採買年貨。都市更新處表示，為推動高齡友善無礙環境，新北市提供老舊公寓增設電梯快速補助，免審議、免100%同意，每案最高補助340萬元。

市府前往永和區永平路一處老舊公寓增設電梯完工案，與住戶一起張貼馬年春聯，象徵除舊佈新，也傳遞「電梯到府，團圓無阻」的祝福。

3樓住戶李先生說，因夫妻倆都超過70歲，聽聞5樓孫太太發起增設電梯，立刻響應參與，但跟多數老舊公寓一樣，整合時也面臨1樓需退讓使用空間的問題，感謝1樓林女士顧及大家都是多年老鄰居，年齡增長對增設電梯有迫切需求，全力配合及支持，改善居住環境，因為住戶團結，讓電梯工程在春節前順利完工使用，現在住戶採買年貨不再畏懼提重物，長輩們也能輕鬆下樓參與社區活動。

都更處更新推廣科科長洪雯君表示，永和這處5層樓公寓屋齡約40年，所有權人共有5戶，2025年2月提出增設電梯補助申請，因住戶向心力高、整合迅速，市府核定補助252萬元，去年底工程完工。

都更處處長康佑寧指出，新北市政府為排除民眾對於增設電梯程序繁雜、資金不足的疑慮，除了針對都市計畫範圍內、屋齡25年以上的5層樓以下公寓提供增設電梯補助，更主動採取「經費補助、專業現勘諮詢、社區說明會」輔導策略，提高誘因並強化社區共識。統計截至今年1月，市府累計受理36案，核定23案補助，約有160戶家庭、80多名長者受惠。

康佑寧補充，為減輕市民負擔，2025年9月發布實施「新北市政府辦理老舊建築物環境機能整建維護補助要點」，優化法令，包括降低申請同意比率至50%或經過區分所有權人會議決議，簡化行政程序。只要社區符合條件，皆可向市府提出申請，增設電梯每案最高補助340萬元、上限為總工程經費45%。

新北市永和區一處老舊公寓增設電梯案完工，市府致贈馬年春聯給住戶與施工團隊。（圖由新北市都更處提供）

