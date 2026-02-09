為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北燈節首度攜手變形金剛 3月1⽇⾄3日限量發放「柯博文」小提燈

    2026/02/09 09:51 記者蔡愷恆／台北報導
    2026台北燈節小提燈懶人包。（台北市觀傳局提供）

    2026台北燈節小提燈懶人包。（台北市觀傳局提供）

    台北燈節將於2月25日至3月15日登場，這次首度攜手全球知名IP「變形金剛」，推出限量「柯博文」小提燈。觀傳局表示，3⽉1⽇⾄3日下午3點於花博展區服務台（花博公園入⼝花牆），以及⻄⾨展區2號服務台（中山堂廣場）開放⺠眾領取，並於3⽉1⽇⾄2⽇下午2點同步於台北市各⾏政區指定地點發放，每人限領一盞。

    觀傳局說，12行政區指定發放地點包含：大安區（大安森林公園8號出入口）、內湖區（內湖公民會館）、士林區（士林區行政中心）、文山區（文山行政中心前廣場）、北投區（北投慈后宮）、中山區（中山區行政中心）、信義區（信義區行政中心南側大門）、松山區（松山區行政中心）、萬華區（剝皮寮歷史街區）、中正區（中正紀念堂大孝門旁-臨愛國東路）、大同區（大同區行政中心）、南港區（南港車站CityLink廣場）。

    觀傳局補充，小提燈LED燈是採用可拆卸鈕扣型電池，如不用於小提燈，電池可重複使用於其他電子產品，如耳溫槍、遙控器等小型家用電子設備。觀傳局也提醒，電力使用完之廢電池可至資源回收車、社區及學校回收點、超市、量販店、連鎖藥妝店、連鎖超商等處回收；燈節期間大會服務台及展區內大型垃圾桶也設有廢電池回收筒，鼓勵民眾共同落實電池回收。

    2026台北燈節小提燈懶人包。（台北市觀傳局提供）

    2026台北燈節小提燈懶人包。（台北市觀傳局提供）

    2026台北燈節小提燈懶人包。（台北市觀傳局提供）

    2026台北燈節小提燈懶人包。（台北市觀傳局提供）

    2026台北燈節回收電池懶人包。（台北市觀傳局提供）

    2026台北燈節回收電池懶人包。（台北市觀傳局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播