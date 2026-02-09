台北燈節首度攜手變形金剛 3月1⽇⾄3日限量發放「柯博文」小提燈

2026台北燈節小提燈懶人包。（台北市觀傳局提供）

台北燈節將於2月25日至3月15日登場，這次首度攜手全球知名IP「變形金剛」，推出限量「柯博文」小提燈。觀傳局表示，3⽉1⽇⾄3日下午3點於花博展區服務台（花博公園入⼝花牆），以及⻄⾨展區2號服務台（中山堂廣場）開放⺠眾領取，並於3⽉1⽇⾄2⽇下午2點同步於台北市各⾏政區指定地點發放，每人限領一盞。

觀傳局說，12行政區指定發放地點包含：大安區（大安森林公園8號出入口）、內湖區（內湖公民會館）、士林區（士林區行政中心）、文山區（文山行政中心前廣場）、北投區（北投慈后宮）、中山區（中山區行政中心）、信義區（信義區行政中心南側大門）、松山區（松山區行政中心）、萬華區（剝皮寮歷史街區）、中正區（中正紀念堂大孝門旁-臨愛國東路）、大同區（大同區行政中心）、南港區（南港車站CityLink廣場）。

觀傳局補充，小提燈LED燈是採用可拆卸鈕扣型電池，如不用於小提燈，電池可重複使用於其他電子產品，如耳溫槍、遙控器等小型家用電子設備。觀傳局也提醒，電力使用完之廢電池可至資源回收車、社區及學校回收點、超市、量販店、連鎖藥妝店、連鎖超商等處回收；燈節期間大會服務台及展區內大型垃圾桶也設有廢電池回收筒，鼓勵民眾共同落實電池回收。

