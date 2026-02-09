苗栗大湖草莓2期果上市價格回穩 農曆春節採果好時機

苗栗縣大湖草莓已進入第二期果，果實碩大，農曆春節連假正是採果好時機。（記者張勳騰攝）

苗栗縣大湖地區以往每年12月初就是草莓開採的季節，但去年受天氣炎熱影響，普遍較往年延半個月種植；今年的草莓剛出產時觀光果園自採價每台斤價格700元起跳，甚至上看800元，創歷年來新高，如今進入第二期果，不僅品質佳，價格也回穩，各觀光果園自採價每台斤從450至550元不等，農曆春節正是採果好時機。

大湖地區農會指出，往年大湖草莓種植面積約450公頃，但近年來，因大湖地區土壤因長期栽種土質不佳，有不少莓農另行覓地栽種，紛紛轉往獅潭及公館等地租地種植，致今年草莓僅370公頃，其中，高架草莓面積約有80公頃，品種以香水為大宗，另有豐香、美姬、白草莓等，亦深受消費者青睞。

農會說，目前已進入第二期果，價格也回穩，各觀光果園自採價，從450至550元不等，二期果品質佳，農曆春節正是出遊採好時機。

民眾除採草莓，也可到大湖農村休閒酒莊走走，品嘗各式的草莓製品，甚至可到薑麻園休閒農業區內的聖衡宮、出關步道走春，若運氣好的話，還可以欣賞到雲海景致；天氣寒冷，也可到泰安溫泉區泡湯，紓緩筋骨，都是春節連假休閒好去處。

