為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    野柳地質公園回饋鄉親 新北市、基隆市3區小學生千人免費入園

    2026/02/09 09:44 記者俞肇福／新北報導
    新北市萬里區野柳地質公園推出「千千手到野柳-神秘的魔法石」活動，提供新北市、基隆中山、安樂及中正區小學生免費參加，限量1000名。（記者俞肇福攝）

    新北市萬里區野柳地質公園推出「千千手到野柳-神秘的魔法石」活動，提供新北市、基隆中山、安樂及中正區小學生免費參加，限量1000名。（記者俞肇福攝）

    以奇岩怪石地質景觀聞名於世的新北市萬里區野柳地質公園，回饋新北市、基隆市中山區、中正區與安樂區的國小學童，可免費參加「千千手到野柳-神秘的魔法石」活動，引導學子認識家鄉，共同守護北海岸。

    野柳地質公園經營團隊新空間國際公司副總經理林俊毅指出，「千千手到野柳-神秘的魔法石」活動，本方案總名額以1000名為限，歡迎有興趣參加的小學洽詢野柳地質公園企劃部柯小姐，連絡電話（02）2492-2016。

    凡是新北市、基隆市中山區、中正區及安樂區的國小學生均可免費參加。入園後，有導覽志工帶領學生觀賞影片，了解園區奇岩怪石的前世今生，與導覽老師玩互動遊戲後，前往知名女王頭、俏皮公主、大象岩、仙女鞋近距離觀賞。

    每次活動時間為2小時，每天早上9時到11時，下午1時到3時，每團人數須達20人以上，活動屬於公益教育性質，僅可出入園1次，若活動結束後要再入園，須購買門票。本活動以學校團體報名，報名時需提供學生名冊。

    本方案不含旅遊平安險及往返車資。每20位學生提供1位免費名額給老師，第二人起若要入園，則依野柳地質公園收費方式辦理。

    新北市萬里區野柳地質公園推出「千千手到野柳-神秘的魔法石」活動，經由導覽老師解說，進一步認識野柳地質公園奇岩怪石的前世今生。（記者俞肇福攝）

    新北市萬里區野柳地質公園推出「千千手到野柳-神秘的魔法石」活動，經由導覽老師解說，進一步認識野柳地質公園奇岩怪石的前世今生。（記者俞肇福攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播