    生活

    中捷藍線延伸太平可行性研究已送交通部 中央通過就可展開綜規

    2026/02/09 09:29 記者蘇金鳳／台中報導
    捷運藍線延伸太平示意圖。（市府提供）

    台中捷運藍線主線預計6月開工，捷運工程局表示，藍線延伸太平的可行性研究已提送中央審查，將銜接藍線主線，實現「一車到底」的捷運服務模式。

    捷工局表示，藍延路線規劃自太平區東平路起，向西延伸經太平路、振興路，至進德路銜接捷運藍線B20站，並串聯台中火車站，屬中運量捷運系統，預計全線地下化興建，路線長度約4.66公里，沿線規劃設置4座地下車站，可有效補足台中東區與太平地區捷運服務缺口。

    捷工局長蘇瑞文表示，捷運藍線主線已於2024年1月29日獲行政院核定建設計畫，機電系統標及機廠土建工程已率先動工，緊接海線高架段土建工程亦正辦理採購招標作業，預計今（2026）年6月動工。

    蘇瑞文表示，市府把握主線推進關鍵期，提前完成藍延可行性研究，並多次依中央審查意見滾動修正，目前已獲促參推進專案辦公室於去年11月26日函知，符合免送促參提案平台審議條件，將持續敦請交通部加速審議，爭取早日核定。

    捷工局表示，太平、大里及霧峰地區近年人口與產業快速成長，鐵路及台74線東側長期缺乏與捷運路網直接連結，市府推動藍延計畫，將強化台中核心市區東西向運輸走廊，串聯捷運藍線、台鐵及未來屯區捷運環狀線（紫線），提升整體公共運輸服務水準。

    市府強調，捷運藍線可行性研究核定後，接續辦理綜合規劃及設計作業，期盼與藍線主線同步銜接啟用。

