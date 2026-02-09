下週無寒流！ 氣象專家曝年假「降雨最顯著」時段

氣象專家林得恩指出，下週年假應無寒流，但後期水氣增多，年初四起降雨強度較為顯著。（圖擷自林老師氣象站臉書）

中央氣象署預報，今天（9日）清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，下週年假應無寒流，但後期水氣增多，年初四起降雨強度較為顯著。

林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，中央氣象署系集模式對溫度、雨量指標的最新預測趨勢顯示，今天白天起，寒流逐漸減弱且遠離，各地氣溫仍然偏低；由於環境水氣減少，天氣型態也將由濕冷轉為乾冷，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸及東半部地區還有零星短暫陣雨發生。

林得恩說，明天（10日）台灣各地氣溫短暫回升，由於輻射冷卻效應影響，早晚仍偏涼冷，中南部日夜溫差增大。

林得恩表示，整體來看，年假（14至22日）氣溫普遍接近氣候平均值上下，期間前後會有1至2波冷空氣南下的機會，強度初估均在東北季風增強至大陸冷氣團等級之間，並沒有出現寒流訊號，屬於涼爽舒適的天氣型態，但仍須留意日夜溫差。

另一方面，由於後期的中層槽線接續移入，環境水氣仍多，尤其是下週五（20日，年初四）以後，降雨強度較為顯著，外出活動仍需有準備雨具的備案。

