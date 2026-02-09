為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    下週無寒流！ 氣象專家曝年假「降雨最顯著」時段

    2026/02/09 11:39 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩指出，下週年假應無寒流，但後期水氣增多，年初四起降雨強度較為顯著。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    氣象專家林得恩指出，下週年假應無寒流，但後期水氣增多，年初四起降雨強度較為顯著。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    中央氣象署預報，今天（9日）清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，下週年假應無寒流，但後期水氣增多，年初四起降雨強度較為顯著。

    林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，中央氣象署系集模式對溫度、雨量指標的最新預測趨勢顯示，今天白天起，寒流逐漸減弱且遠離，各地氣溫仍然偏低；由於環境水氣減少，天氣型態也將由濕冷轉為乾冷，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸及東半部地區還有零星短暫陣雨發生。

    林得恩說，明天（10日）台灣各地氣溫短暫回升，由於輻射冷卻效應影響，早晚仍偏涼冷，中南部日夜溫差增大。

    林得恩表示，整體來看，年假（14至22日）氣溫普遍接近氣候平均值上下，期間前後會有1至2波冷空氣南下的機會，強度初估均在東北季風增強至大陸冷氣團等級之間，並沒有出現寒流訊號，屬於涼爽舒適的天氣型態，但仍須留意日夜溫差。

    另一方面，由於後期的中層槽線接續移入，環境水氣仍多，尤其是下週五（20日，年初四）以後，降雨強度較為顯著，外出活動仍需有準備雨具的備案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播