總統府春聯及紅包袋 行政院南部澎湖辦公室開放索取

總統府春聯及紅包袋跨海送抵澎湖，即日起在行政院南服澎湖辦公室開放領取。（南服澎湖辦公室提供）

總統府「七喜春來」馬年春聯及紅包袋，跨海送抵澎湖，自（9日）起，在行政院南服澎湖辦公室限量發送，新任副執行長顏子傑歡迎民眾踴躍前往索取，讓總統府喜氣伴隨離島民眾過好年，更祝福離島民眾能 「馬上好運」或是 「馬上有錢」，數量有限，心動不如馬上行動。

喜迎馬年新春將至！行政院南區聯合服務中心澎湖辦公室自即日起，開放民眾領取總統府精心準備的馬年春聯及紅包袋。今年總統春聯題字為「七喜春來」，七喜也代表7種不同的喜事與祝福，象徵七福臨門，「幸運好事，迎春順達」之意。

這份美好暖心祝福，將直接傳遞到離島居民的手中，陪伴民眾過好年，數量有限，歡迎澎湖民眾踴躍前往領取。新任副執行長顏子傑，也是澎湖優秀子弟，專程回到澎湖駐點，希望發放春聯及紅包袋之餘，更能為故鄉爭取更多建設，造福澎湖民眾。

領取日期自即日起至2月13日（上班時間發送），領取地點在行政院南區聯合服務中心澎湖辦公室1樓，詳細地址為澎湖縣馬公市新明路81號（鄰近馬公市戶政事務所、澎湖縣審計室旁）。

