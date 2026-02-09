為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春耕期鐵牛沿路「拉屎」害騎士犁田 最高罰6千

    2026/02/09 08:25 記者湯世名／彰化報導
    適逢春耕期，有鐵牛沿路「拉屎」恐害騎士犁田。（賴清美提供）

    適逢春耕期，有鐵牛沿路「拉屎」恐害騎士犁田。（賴清美提供）

    適逢春耕期，彰化縣農地常見農民開著耕耘機於田間耕作，不料農耕結束農機上路時卻從田間夾帶大量土塊，輪胎上的爛泥沿路掉，不僅破壞環境，更影響交通安全，近來有網友PO文稱「鐵牛沿路拉屎」，恐害機車騎士「犁田」受傷，縣議員賴清美也在網路PO出耕耘機沿路掉爛泥照片，要求「先清洗再上路」，否則一旦被環保單位查獲將面臨1200元至6000元罰鍰。

    最近有許多網友在臉書社團PO文指出，最近田間產業道路竟沿路都是泥巴，深怕經過時滑倒摔車；還有人說，如果泥巴乾掉了，要是風大，就像走在沙塵暴的馬路上；縣議員賴清美也PO出伸港鄉中興路沿線掉落大量爛泥畫面，她並呼籲，耕耘機耕土過後，一定要先清洗再上路，否則一旦造成騎士摔車受傷，農民或業者難脫責任。

    去年彰化縣一名代耕業者駕駛農耕機完成整地作業，未沖洗輪胎就直接上路，一路掉泥，柏油農路瞬間凹凸不平，宛如被炸過一般，民眾拍下驚悚畫面PO網，業者被彰化縣聯合稽查取締小組依法開罰1200元，並要求恢復路面整潔。

    2022年7月起實施「彰化縣農業機械帶土上路聯合稽查取締作業要點」，每年一期、二期稻作期間，由環保局、農業處、警察局及各鄉鎮市公所聯合稽查，全縣26鄉鎮市巡查，維護農路乾淨平整，避免發生交通事故。經持續宣導與稽查，民眾檢舉的案件已明顯減少。

    鐵牛沿路「拉屎」，爛泥掉落路面恐害騎士犁田。（賴清美提供）

    鐵牛沿路「拉屎」，爛泥掉落路面恐害騎士犁田。（賴清美提供）

