雲林春節各鄉鎮垃圾清運時間出爐 做錯最高罰6000元

春節9天連假從本週六開始，雲林環保局公布春節期間20鄉鎮市清潔隊垃圾清運時間表，2月16日除夕各公所都調整清運，17鄉鎮年初一（17日）至初四（20日）停止清運，麥寮僅初一無清運，初二至初五中午12點開始清運、口湖及四湖初四上午8點開始清運。

春節連假家人圍爐、親友聚餐，各家戶垃圾量增加，許多民眾關心春節期間各地垃圾清運時間，環保局表示，因應年前大掃除各公所在本週的垃圾清運時間略有調整，根據各公所提供資料，春假連假多數公所初一至初四停收，初五（21日）或初六（22日）恢復清運，西螺、二崙、崙背、麥寮在初一至初四有定點清運，另北港因朝天宮、武德宮春節祈福人潮眾多，初一至初四針對朝天宮周邊公共場所清運垃圾，詳細資料可上環保局官網查詢或洽詢各公所清潔隊。

環保局長張喬維指出，農曆春節停止收運垃圾期間，建議民眾將廚餘先行瀝乾冷凍或冷藏保存，以避免產生臭味，請勿將垃圾任意堆置於戶外或路旁，違規者將依《廢棄物清理法》規定，最高可處 6000 元罰鍰。

