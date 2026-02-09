為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雲林春節各鄉鎮垃圾清運時間出爐 做錯最高罰6000元

    2026/02/09 08:09 記者黃淑莉／雲林報導
    春節將屆雲林縣環保局提醒本週開始各公所清潔隊垃圾清運有調整。（記者黃淑莉攝）

    春節將屆雲林縣環保局提醒本週開始各公所清潔隊垃圾清運有調整。（記者黃淑莉攝）

    春節9天連假從本週六開始，雲林環保局公布春節期間20鄉鎮市清潔隊垃圾清運時間表，2月16日除夕各公所都調整清運，17鄉鎮年初一（17日）至初四（20日）停止清運，麥寮僅初一無清運，初二至初五中午12點開始清運、口湖及四湖初四上午8點開始清運。

    春節連假家人圍爐、親友聚餐，各家戶垃圾量增加，許多民眾關心春節期間各地垃圾清運時間，環保局表示，因應年前大掃除各公所在本週的垃圾清運時間略有調整，根據各公所提供資料，春假連假多數公所初一至初四停收，初五（21日）或初六（22日）恢復清運，西螺、二崙、崙背、麥寮在初一至初四有定點清運，另北港因朝天宮、武德宮春節祈福人潮眾多，初一至初四針對朝天宮周邊公共場所清運垃圾，詳細資料可上環保局官網查詢或洽詢各公所清潔隊。

    環保局長張喬維指出，農曆春節停止收運垃圾期間，建議民眾將廚餘先行瀝乾冷凍或冷藏保存，以避免產生臭味，請勿將垃圾任意堆置於戶外或路旁，違規者將依《廢棄物清理法》規定，最高可處 6000 元罰鍰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播