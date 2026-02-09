為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    一日孫子！輪椅族長輩買年貨不方便 他們來幫忙

    2026/02/09 08:02 記者洪定宏／高雄報導
    弘道老人福利基金會安排小童軍化身「一日孫子」，陪伴輪椅族長輩採買年貨，藉此呼籲大眾支持「寒冬助老計畫」。（記者洪定宏攝）

    弘道老人福利基金會安排小童軍化身「一日孫子」，陪伴輪椅族長輩採買年貨，藉此呼籲大眾支持「寒冬助老計畫」。（記者洪定宏攝）

    農曆春節即將到來，弘道老人福利基金會安排小童軍化身「一日孫子」，陪伴輪椅族長輩採買年貨，藉此呼籲大眾支持「寒冬助老計畫」。

    弘道基金會表示，「寒冬助老計畫」預計募資3千萬元，希望從宜蘭到屏東服務一萬名長輩，項目包括助老享年菜、助老除舊佈新及辦年貨、電話問安、關懷訪視、送餐服務、陪同就醫、物資提供等等，尚有4成缺口。

    以66歲的珍珍阿嬤為例，她早在高中時期，因車禍導致下半身終身癱瘓，長年以輪椅代步，是弘道基金會服務超過10年的長輩。不過，雖然她努力自理生活，但隨著年紀漸長及骨質疏鬆狀況，去年不慎從輪椅跌落，造成大腿骨折，需要攙扶、抱起才能下床，所幸有弘道居家服務的照顧秘書提供陪就醫、沐浴與家務整理等服務，大幅減輕阿嬤生活的不便。

    因此，弘道基金會安排小童軍陪珍珍阿嬤及高齡90歲的蘇阿嬤等輪椅族長輩採買年貨，除了讓長輩感受年節溫暖，也讓小童軍了解行動不便長輩的生活，也就是年貨不是大魚大肉，而是能久放、實用的日常必需品。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播