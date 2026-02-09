一日孫子！輪椅族長輩買年貨不方便 他們來幫忙

弘道老人福利基金會安排小童軍化身「一日孫子」，陪伴輪椅族長輩採買年貨，藉此呼籲大眾支持「寒冬助老計畫」。（記者洪定宏攝）

農曆春節即將到來，弘道老人福利基金會安排小童軍化身「一日孫子」，陪伴輪椅族長輩採買年貨，藉此呼籲大眾支持「寒冬助老計畫」。

弘道基金會表示，「寒冬助老計畫」預計募資3千萬元，希望從宜蘭到屏東服務一萬名長輩，項目包括助老享年菜、助老除舊佈新及辦年貨、電話問安、關懷訪視、送餐服務、陪同就醫、物資提供等等，尚有4成缺口。

以66歲的珍珍阿嬤為例，她早在高中時期，因車禍導致下半身終身癱瘓，長年以輪椅代步，是弘道基金會服務超過10年的長輩。不過，雖然她努力自理生活，但隨著年紀漸長及骨質疏鬆狀況，去年不慎從輪椅跌落，造成大腿骨折，需要攙扶、抱起才能下床，所幸有弘道居家服務的照顧秘書提供陪就醫、沐浴與家務整理等服務，大幅減輕阿嬤生活的不便。

因此，弘道基金會安排小童軍陪珍珍阿嬤及高齡90歲的蘇阿嬤等輪椅族長輩採買年貨，除了讓長輩感受年節溫暖，也讓小童軍了解行動不便長輩的生活，也就是年貨不是大魚大肉，而是能久放、實用的日常必需品。

