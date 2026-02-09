南投春節停收垃圾時間出爐 6鄉鎮市初五恢復清運

春節期間，南投縣各鄉鎮市從初五起陸續恢復垃圾清運。（資料照）

農曆春節到來，南投縣13鄉鎮市春節期間停止清運垃圾時間出爐，縣府環保局表示，全縣13鄉鎮市春節停收垃圾時間分別為4至6天，其中有6個鄉鎮市從2月17日大年初一（禮拜二）至2月20日大年初四（禮拜五）停收垃圾4天，初五起即陸續恢復清運，呼籲民眾在停收時間做好垃圾減量、妥善存放，勿隨意棄置垃圾，共同維護春節期間環境整潔。

縣府環保局指出，包括南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉及魚池鄉，從2月17日大年初一（禮拜二）至2月20日大年初四（禮拜五）停收垃圾4天；草屯鎮、埔里鎮及水里鄉則從2月17日大年初一（禮拜二）至2月21日大年初五（禮拜六）停收垃圾5天。

請繼續往下閱讀...

仁愛鄉停收垃圾時間為2月14日（禮拜六）、2月15日（禮拜日）及2月17日大年初一（禮拜二）至2月19日大年初三（禮拜四）共5天；中寮鄉停收垃圾時間為2月17日大年初一（禮拜二）至2月20日大年初四（禮拜五）及2月22日大年初六（禮拜日）共5天。

國姓鄉停收垃圾時間為2月14日（禮拜六）、2月17日大年初一（禮拜二）至2月20日大年初四（禮拜五）及2月22日大年初六（禮拜日）共6天；信義鄉停收垃圾時間為2月17日大年初一（禮拜二）、2月18日大年初二（禮拜三）及2月20日大年初四（禮拜五）至2月22日大年初六（禮拜日）共5天。

南投縣13鄉鎮市春節期間停收垃圾時間表。（南投縣環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法