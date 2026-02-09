為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    本週氣溫逐日回升 吳德榮曝除夕「東北季風略增強」

    2026/02/09 08:23 即時新聞／綜合報導
    氣象專家吳德榮稱，今晨4時30分紅外線色調強化雲圖（左）顯示，東半部雲層較多；4時40分雷達回波合成圖（右）顯示，零星降水回波在東部海面。（圖擷自洩天機教室專欄）

    中央氣象署預報，今天（9日）清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，本週氣溫逐漸回升，但早晚很冷，後半週日夜溫差很大；除夕迎風面地區有雨，大年初一各地再轉晴朗天氣。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（8日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天受「強烈大陸冷氣團」影響，西半部晴朗穩定，東半部雲量稍多、偶有零星短暫降雨的機率。白天氣溫略升，但仍偏冷，因夜間輻射冷卻加成，「寒流」雖未必達標，今晚、明晨本島部分平地仍有10度以下的低溫。

    吳德榮說，明天白天起至週三（11日）上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，因輻射冷卻，週三清晨仍有低溫。週三下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增、北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降。

    週四（12日）各地好轉為晴時多雲，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。週五（13日）至「小年夜」（15日）各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，須注意日夜溫差很大。

    吳德榮分析，最新模式模擬顯示，「除夕」（16日）東北季風略增強，大台北、東北部轉有局部短暫雨，氣溫略降；其他地區影響輕微，仍為晴時多雲。「年初一」（17日）各地晴朗穩定、回暖如春，日夜溫差大；東半部偶有零星降雨的機率。「年初二」（18日）之後，各國模擬分歧，需持續觀察模式調整。

