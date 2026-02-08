為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    週一中部以北最低9度 白天寒流減弱

    2026/02/08 22:00 即時新聞／綜合報導
    週一白天起寒流稍減弱，水氣較少，各地大多為多雲到晴。（資料照）

    週一白天起寒流稍減弱,水氣較少,各地大多為多雲到晴。(資料照)

    週一清晨之前各地天氣非常寒冷，白天起寒流稍減弱，水氣較少，各地大多為多雲到晴；溫度方面，預測低溫西半部及東北部9至11度，花、東12至13度，尤其是中部以北、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長，請特別注意保暖。

    中央氣象署預報，週一水氣較少，風向轉為偏東風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    溫度方面，清晨之前各地天氣非常寒冷，白天起寒流稍減弱，但各地仍偏冷，預測低溫西半部及東北部9至11度，花、東12至13度；預測高溫北部、東北部及東部為16至18度，東南部及中南部約20至22度；除澎湖之外，各縣市局部沿海或空曠地區在今晚至明晨均有10度左右或以下低溫發生的機率，尤其是中部以北、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長，請特別注意保暖。

    氣象署提醒，使用瓦斯熱水器請注意通風，避免一氧化碳中毒，農漁養殖業應嚴防寒害，高海拔山區作物請嚴防霜害；雖然高山降雪機率下降，但高山氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑現象，行車用路及登山請注意路況安全。

    未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，這波寒流將從週一白天開始緩步減弱，全台會進入一段為期三至四天的回暖週期。週二至週五受高壓迴流影響，全台氣溫將逐步回升，白天高溫有望突破23至25度，但日夜溫差極劇。

    紫外線指數方面，基隆市、台北市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣為「低量級」，其他縣市皆為「中量級」。

    空氣品質方面，週一白天寒流稍減弱，環境風場為東北風至偏東風。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    溫度方面，預測低溫西半部及東北部9至11度，花、東12至13度。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度方面,預測低溫西半部及東北部9至11度,花、東12至13度。(擷取自中央氣象署網站)

    ​紫外線指數方面，基隆市、台北市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣為「低量級」，其他縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    ​紫外線指數方面,基隆市、台北市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣為「低量級」,其他縣市皆為「中量級」。(擷取自中央氣象署網站)

    空氣品質方面，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面,宜蘭及花東空品區為「良好」等級;北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級;雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。(擷取自環境部空氣品質監測網)

