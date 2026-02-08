為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆走春「玩」美路線 白米甕砲台、基隆塔、彩色屋

    2026/02/08 22:10 記者俞肇福／專題報導
    基隆正濱漁港彩色屋有台版威尼斯的美譽，近來更是民眾玩基隆拍照景點。（記者俞肇福攝）

    基隆正濱漁港彩色屋有台版威尼斯的美譽，近來更是民眾玩基隆拍照景點。（記者俞肇福攝）

    今年春節長達9天，交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）建議一條基隆海景走春路線，首站走訪擁有無敵海景的「白米甕砲台」，漫步在4座巨大圓形砲座間，遠眺基隆嶼與海天一色。緊接著登上基隆新地標-基隆塔，在以橋式起重機為意象的高空步道，360度俯瞰壯闊港景，午後轉往正濱漁港，在繽紛彩色屋倒影旁喝杯咖啡轉換心情，最後跨橋到和平島地質公園，民眾跟著玩，絕不踩雷。

    位於基隆市中山區光華路37號的市定古蹟白米甕砲台，砲台區呈長形平面，一字排開面對海上，有砲盤區、指揮所和觀測台3部分，惟目前已無大砲，只見4座砲座和子牆的遺跡。左側指揮所已改建，右側觀測台可由涼亭旁的石階拾級而上，視野極佳，充分欣賞海天一色的壯闊，是看海、欣賞基隆嶼拍照勝地！如果運氣好，還可看到進出基隆港的郵輪入鏡，一旁還有協和火力發電廠3支大煙囪，來這裡隨處找個角落都很好拍，全年無休免費開放，平日遊客少，車輛直接開上砲台停車場，假日容易塞車。

    位於基隆市義二路128號的基隆塔，聳立於義二路商區，塔高約64公尺，基隆塔本身87公尺廊道串聯至主普壇，成為基隆新地標，360度觀山看海。基隆塔電梯春節期間僅16日（除夕）關閉，17日（初一）週二起至20日（初四）週五、22（初六）週日早上10時到22時，21日（初五）週六早上7時30分提早開放到22時。

    被網友譽為台版威尼斯的「正濱漁港彩色屋」，是基隆市近年熱門打卡景點，站在對岸的正濱路觀景平台，將彩色屋、港內小船及遠方山丘一起入鏡，充滿漁村風景，「正濱漁港彩色屋」全年無休。

    基隆港門戶和平島地質公園位於基隆港港口東側，地質屬於砂岩，因長期受迎風面海蝕及風蝕影響，造就了特殊的地形景觀，如海蝕平台、豆腐岩、海蝕溝、海蝕崖、風化窗、海蝕洞、蕈狀岩、獅頭岩、熊頭岩等奇特的海蝕地形，最著名的是「千疊敷」和「萬人堆」（蕈狀石）地形景觀。和平島推出走春優惠活動，包括銀髮族買一送一，基隆市民帶外地親友走春，基隆市民門票免費，同行親友也半票優惠。僅除夕休園，其餘天天都營業，營業時間8時到18時。

    基隆旅遊聯盟理事長李毅祥說，民眾到和平島觀光漁市吃海鮮或是採購皆可，過年期間，賣漁貨的魚販沒有休假，部分餐廳除夕有休息，大年初一開始都正常。

    基隆塔以基隆港橋式起重機的發想打造而成，民眾從平面搭乘電梯到頂樓，經串聯走道前往中正公園主普壇。（記者俞肇福攝）

    基隆塔以基隆港橋式起重機的發想打造而成，民眾從平面搭乘電梯到頂樓，經串聯走道前往中正公園主普壇。（記者俞肇福攝）

    基隆和平島觀光漁市，供應民眾新鮮魚貨，可大快朵頤。（記者俞肇福攝）

    基隆和平島觀光漁市，供應民眾新鮮魚貨，可大快朵頤。（記者俞肇福攝）

    基隆白米甕砲台，僅存砲座遺址無大砲，但可以俯瞰山海美景，與郵輪進出基隆港的盛況。（記者俞肇福攝）

    基隆白米甕砲台，僅存砲座遺址無大砲，但可以俯瞰山海美景，與郵輪進出基隆港的盛況。（記者俞肇福攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播