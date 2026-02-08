桃園總圖陳澄波特展 中研院士：宇宙有顆「小行星」為他閃亮

中央研究院院士、也是國立中央大學天文研究所教授葉永烜主講，分享「陳澄波小行星」的命名由來與典故。（記者李容萍攝）

你知道天上有一顆星星，是以畫家陳澄波命名？這顆「陳澄波（Chenchengpo）」小行星可是全球首顆以台灣現代美術先驅命名。桃園市立圖書館總館即日起至5月24日舉辦「走揣．咱的所在—陳澄波特展在桃園」，今（8）日邀請中央研究院院士、也是國立中央大學天文研究所教授葉永烜主講，分享「陳澄波小行星」的命名由來與典故，從天文視角串聯藝術精神，帶領觀眾理解畫家精神如何延伸至宇宙之中。

陳澄波（1895-1947）是台灣美術史上最具代表性的人物之一，他是第一位作品入選帝國畫展的台灣藝術家，對台灣藝術文化的推動貢獻卓著。「陳澄波」小行星於2007年8月6日由中央大學鹿林天文台林啟生及美國馬里蘭大學博士葉泉志共同發現，由葉永烜提議命名為「陳澄波」，去年初獲國際天文學聯合會（IAU）通過並公告，編號「661666」，並取得正式命名，以表彰其藝術成就與精神風範。「陳澄波」小行星直徑約2.2公里，繞行太陽一圈4.63年（軌道週期）。

葉永烜以投影片介紹中大篳路藍縷地成立鹿林天文台、天文知識科普、陳澄波小行星發現的辛苦過程，這顆「陳澄波」小行星起源於火星與木星之間的主小行星帶，以陳澄波命名小行星，並不是混合藝術與科學，而是承認「它們是人類看見與記憶世界的方式」，「陳澄波記錄的是地球反射的光，天文學家記錄的是小行星反射的光」，當你在夜裡仰望星空，浩瀚宇宙獨一無二的那粒光，可能就是陳澄波小行星！

中大鹿林天文台自2006年起啟動巡天計畫，發現超過800顆小行星，是亞洲最活躍的發現地之一，團隊將這些小行星命名為台灣地名、教育界與文化界傑出人物，包括以台灣現代美術先驅命名的「陳澄波」小行星，又如「恆春」、「屏東」、「墾丁」、「慈濟」、「證嚴上人」、「彭蒙惠」及「廖繼春」等，將台灣人文與科學成果永久印記於宇宙星空。

桃市圖館長施照輝表示，桃市圖從2014年起與中大天文所合作推廣閱讀，以太空科學為主題，推出《星際探索之旅─從地球到火星》及「我們的太陽」主題，受到熱烈回響，今年更將以月球為主題，結合比利時丁丁歷險記主題策展，吸引更多民眾閱讀，親近天文、走進科學，感受宇宙的壯麗與神秘。

施照輝說，「走揣．咱的所在—陳澄波特展在桃園」為紀念陳澄波130週年誕辰而推出，去年初於台北展出吸引逾8萬人次參觀。此次移師桃園，讓市民在日常生活場域中，近距離欣賞國家級藝術典藏。陳澄波文化基金會董事長陳立栢歷時10多年構思展覽主軸，從陳澄波畫作中提煉「北回歸線、黑潮、季風」三大軸線，以生態與地理視角重新閱讀畫作，開啟藝術與科學的跨界對話。經典作品如「展望諸羅城」，不僅呈現風景，更回應島嶼環境與人文脈絡。

