再忙也要跳！區長攜手民代勁歌熱舞 爆炸頭潮翻「鳳山光之季」

高雄「鳳山光之季」點亮鳳山，今由「鳳山舞告讚」接力，最受矚目為鳳山區長吳茂樹帶領20多名里長與地方民代，頂爆炸頭以嬉皮造型，勁歌熱舞展現活力，炸翻現場掀起熱潮。

「鳳山光之季」以高雄版「忘憂森林」大東濕地公園為主場地，串連曹公圳1.5公里，佈設10座藝術燈、10處光環境點亮鳳山，鳳山車站大樓、大東文化藝術中心、黃埔新村亮起來，將一路熱鬧到元宵節。

今由「鳳山舞告讚」延續熱潮，北門、文山、忠孝里等多個社區帶來16個節目演出，其中北門里表演敦煌舞，鳳山才女里長謝秀霞親自領軍並粉墨登場，展現傳統文化結合現代藝術之美。

重頭戲由鳳山區長吳茂樹帶領誠智里長黃桂花等20多名里長，與立委許智傑、議員李雅靜、議員陳慧文，一起頂著爆炸頭，男生戴金項鍊、女生戴珍珠，以嬉皮造型裝扮，大跳「對你愛不完」、「什麼都不必說」歌曲，場面逗趣十足、熱鬧滾滾。

值得一提的是，鳳山里長不分藍綠感情好也很團結，雖然每天忙著為民服務，但是堅定再忙也要跳，大家集思廣益編舞，參與鳳山大事「鳳山光之季」，陪伴鳳山人一起逗熱鬧，也讓民眾看到里長熱情、活潑面貌。

黃桂花說，里長每週三到公所跳舞，認真練習1個多月，雖然每次很難全員湊齊，但透過錄製跳舞影片，里長各自利用空檔，在家努力練習舞步，大家一起跳舞互動，促進彼此感情更融洽，也讓里民看到不一樣的里長。

