為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    再忙也要跳！區長攜手民代勁歌熱舞 爆炸頭潮翻「鳳山光之季」

    2026/02/08 21:38 記者陳文嬋／高雄報導
    鳳山里長攜手民代頂爆炸頭勁歌熱舞，炸翻「鳳山光之季」掀熱潮。（記者陳文嬋攝）

    鳳山里長攜手民代頂爆炸頭勁歌熱舞，炸翻「鳳山光之季」掀熱潮。（記者陳文嬋攝）

    高雄「鳳山光之季」點亮鳳山，今由「鳳山舞告讚」接力，最受矚目為鳳山區長吳茂樹帶領20多名里長與地方民代，頂爆炸頭以嬉皮造型，勁歌熱舞展現活力，炸翻現場掀起熱潮。

    「鳳山光之季」以高雄版「忘憂森林」大東濕地公園為主場地，串連曹公圳1.5公里，佈設10座藝術燈、10處光環境點亮鳳山，鳳山車站大樓、大東文化藝術中心、黃埔新村亮起來，將一路熱鬧到元宵節。

    今由「鳳山舞告讚」延續熱潮，北門、文山、忠孝里等多個社區帶來16個節目演出，其中北門里表演敦煌舞，鳳山才女里長謝秀霞親自領軍並粉墨登場，展現傳統文化結合現代藝術之美。

    重頭戲由鳳山區長吳茂樹帶領誠智里長黃桂花等20多名里長，與立委許智傑、議員李雅靜、議員陳慧文，一起頂著爆炸頭，男生戴金項鍊、女生戴珍珠，以嬉皮造型裝扮，大跳「對你愛不完」、「什麼都不必說」歌曲，場面逗趣十足、熱鬧滾滾。

    值得一提的是，鳳山里長不分藍綠感情好也很團結，雖然每天忙著為民服務，但是堅定再忙也要跳，大家集思廣益編舞，參與鳳山大事「鳳山光之季」，陪伴鳳山人一起逗熱鬧，也讓民眾看到里長熱情、活潑面貌。

    黃桂花說，里長每週三到公所跳舞，認真練習1個多月，雖然每次很難全員湊齊，但透過錄製跳舞影片，里長各自利用空檔，在家努力練習舞步，大家一起跳舞互動，促進彼此感情更融洽，也讓里民看到不一樣的里長。

    鳳山里長不分藍綠感情好也很團結，雖然每天忙著為民服務，但是堅定再忙也要跳，大家集思廣益編舞。（記者陳文嬋攝）

    鳳山里長不分藍綠感情好也很團結，雖然每天忙著為民服務，但是堅定再忙也要跳，大家集思廣益編舞。（記者陳文嬋攝）

    北門里長謝秀霞（左2）領軍表演敦煌舞，傳統文化結合現代藝術之美。（記者陳文嬋攝）

    北門里長謝秀霞（左2）領軍表演敦煌舞，傳統文化結合現代藝術之美。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播