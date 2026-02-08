為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全台冷吱吱！今晚到明晨10度以下 春節前1週天氣1次看

    2026/02/08 18:54 記者黃宜靜／台北報導
    未來1週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來1週降雨趨勢。（氣象署提供）

    最凍的時候到了，全台「凍番薯」！中央氣象署預報，今天晚上到明天清晨各地非常寒冷，除了澎湖之外，其餘縣市都亮低溫燈號，溫度降至10度以下，明天早上起逐漸回溫，到了週三、週四清晨鋒面通過及冷空氣南下，北部及東北部氣溫會稍下降；另，週二至小年夜（15日）前，中南部日夜溫差大，應留意。

    中央氣象署預報員林定宜表示，今天晚上到明天清晨，除了澎湖之外，其餘縣市都有低溫特報，可能降至10度以下，西半部、宜蘭9-11度，花東12-13度，尤其中部以北、宜蘭、金馬會出現長時間的低溫，因此使用瓦斯、熱水器應注意通風。

    林定宜指出，明天早上全台稍微回溫，但回升幅度不多，各地仍然偏冷、水氣減少，因此各地多雲到晴，白天北部、東半部16-18度、中南部20-22度，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    林定宜表示，週二溫度會再回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大，可能超過10度以上，不過各地多雲到晴，迎風面東半部地區有短暫雨，恆春半島有零星短暫雨。

    林定宜指出，週三至週四清晨另一波鋒面通過、冷空氣南下，強度落在東北季風和大陸冷氣團之間，只有北部、東北部氣溫略微下降，其他地區早晚偏涼，大台北14-20度、中部14-25度、南部15-27度、東部17-22度，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

    林定宜說，這波冷空氣影響時間較短，到了週四白天起，冷空氣減弱，各地氣溫回升、水氣減少，降雨範圍縮小，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；週五到小年夜（下週日）水氣較少、天氣穩定，各地多雲到晴，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，小年夜當天則是東部地區有零星短暫雨。

    林定宜補充，今天水氣量少，高山降雪機率不高，但高山溫度偏低，路面容易濕滑，民眾行車用路及登山要注意安全。

    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
