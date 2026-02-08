為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    年貨大街人潮湧現 北市警首用無人機監控交通流量

    2026/02/08 19:04 記者王冠仁／台北報導
    北市警首度運用無人機監控車流。（記者王冠仁翻攝）

    北市警首度運用無人機監控車流。（記者王冠仁翻攝）

    農曆春節即將到來，許多民眾都著手採買年貨，台北市迪化商圈年貨大街也在近期陸續湧現採買人潮。為了避免人、車潮交織造成交通壅塞，台北市警局首度運用無人機監控車流狀況，同時加派警力擴大疏導範圍，適時驅離臨停車輛，全力確保相關路段人、車通行順暢。

    警方指出，由於採買人潮與車潮不少，警方也觀察到多數民眾都是搭乘捷運至北門站後再步行至迪化街商圈。對此，警方已擴大疏導範圍，彈性管制車輛左轉，交通疏導範圍擴大至鄭州路及塔城街沿線，並視車流及行人通行狀況，適時控燈延長秒數、管制部分路段車輛禁止左轉，避免人、車交織。

    此外，因應擴大交通疏導範圍，北市警交通警察大隊除運用路口監視器監控車流外，同時也操作無人機掌握周邊交通狀況，如果發現有交通壅塞的情況，會立刻通報鄰近分局啟動「交通快打機制」，派遣線上警力到場疏導。

    警方也規劃「交通機處組」，在年貨大街周邊機動排除道路障礙，確保行車順暢。警方將針對迪化街商圈周邊道路，加強路況查報、驅離臨停車輛、排除交通事故及道路障礙。

    警方呼籲，年貨大街期間人、車潮增加，請多搭乘大眾運輸工具並配合員警與義交指揮，駕駛人可透過收聽警察廣播電台及道路上設置之資訊可變標誌，掌握最新路況，共同維護迪化街商圈周邊道路交通安全與順暢。

    警方為了避免轎車在已滿位的停車場外排隊會造成交通阻塞，強力勸離。（記者王冠仁翻攝）

    警方為了避免轎車在已滿位的停車場外排隊會造成交通阻塞，強力勸離。（記者王冠仁翻攝）

