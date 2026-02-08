農會經濟3-1》一包烤玉米令民眾瘋狂 台西農會烤玉米熱銷近百萬包

台西農會烤玉米去年五月問世後，短短半年締造百萬包佳績，為農會創造約兩千萬收入。（記者李文德攝）

農會以往帶給人感覺走不出傳統框架，但近年來看見全國各地農會「百家爭鳴」，推出屬於當地特色農產，作為農漁業混合的台西鄉農會，去年5月推出「烤玉米」零食，引起搶購熱潮，短短半年多賣出百萬包，甚至供不應求。農會表示，銷售額突破千萬，未來將持續研發商品，盼逐漸打響台西農會名號。

農會總幹事林添祥表示，台西鄉位在「風頭水尾」沿海地區，漁業比農業還興盛，當地農會主要重心還是放在可處理金融服務的信用部，但20多年前為走出地方特色，曾經開發過醃漬文蛤、虱目魚，當時獲得極佳風評，但考量生鮮產品的食安控管，選擇不繼續生產，也讓台西農會多年來並無代表性產品。

「烤玉米的創意全來自逛夜市」林添祥說，近年來不斷思考農會不應停留傳統地位，更需走進市場，當時和友人一起到屏東遊玩逛夜市，因其妻很愛吃烤玉米，就算動輒一支170元，也抵擋不住購買慾望。他轉念一想，為何不把台西全年度皆有生產的玉米製作成接近日常的點心，讓民眾取得容易、價格親民，隨時可以輕鬆享用，因此農會開始研發。

林添祥表示，烤玉米是台灣親民的小吃，但要啃、會沾手、嘴巴，吃起來不便的缺點，因此將一顆顆玉米粒調味、包裝，讓民眾可以方便實用，且玉米都是採用雲林在地、非基因改造，與代工業者在調味上，也歷經將近三十次試驗，去年5月正式問世。未曾設想能夠在市場造成轟動，有賴網路社群媒體宣傳，引起購買潮，甚至供不應求，缺貨將近兩個月，商品問世半年多已賣出百萬包佳績，光靠烤玉米就締造2000萬銷售額，較以往收入增加2.5%。

林添祥說，現在已經民眾不惜千里之遠騎機車到台西尋味，進一步為台西觀光留下一道印記。目前因這支產品，農會與玉米農契作面積大約100公頃，擴及四湖、東勢鄉，為農民創造收益。不可諱言每項產品一定會有生命週期，未來持續以在地農作研發特產，如蒜蓉醬、蛋炒飯口味米製品，創造多元且永續的品牌價值。

