    首頁 > 生活

    中壢公所攜手仁海宮發放禮券物資 1875戶弱勢家庭暖心過好年

    2026/02/08 20:38 記者李容萍／桃園報導
    農曆春節前夕，桃園市中壢區公所舉辦中壢區低收入戶寒冬送暖關懷活動。（中壢區公所提供）

    農曆春節將至，桃園市中壢區公所關懷弱勢族群，今（8）日舉辦中壢區低收入戶寒冬送暖關懷活動，由市府秘書長溫代欣、中壢副區長鄭伊庭等人發送公所提供每戶的300元禮券，以及中壢仁海宮贊助發放每戶2000元禮券、平安米1份及物資、蔬果等，共計1875戶弱勢家庭受惠，也為寒冷的天氣注入一股暖流。

    鄭伊庭表示，中壢區公所結合民間善心團體藉由年節前的關懷與送暖活動，照顧弱勢家庭，讓每個家庭能暖心過好年，其義舉堪表典範，也期盼有更多的民間團體、社會大眾能共襄盛舉，提供弱勢家庭更多元溫暖與關懷。

    本次公所提供每戶300元禮券，亦有仁海宮贊助發放每戶2000元禮券、平安米1份、大和建設機構捐助物資、五福社區發展協會捐助餐點及桃園市蔬菜批發從業人員職業工會捐贈蔬果等愛心團體贊助，另救國團桃園市工青四隊號召23位志工也以實際行動共同響應。

    此活動通知單於活動前2週寄發，通知低收入戶至公所領取禮券及物資，為避免造成領取物資時的擁擠狀況，採人潮分流管制方式以提升領取效率，共分4個時段領取，共計1875戶弱勢家庭受到政府及社會溫暖的關懷。

