台南鯤鯓龍山寺轉運金擲筊賽春節登場 首獎30萬現金不必還

民眾參與台南四鯤鯓龍山寺轉運金擲筊大賽。（資料照，龍山寺提供）

主祀清水祖師的台南市南區四鯤鯓龍山寺，今年春節期間持續舉行年度轉運金擲筊比賽，最高獎金30萬元，得獎者不必還款。廟方說，想試手氣者凡添香油錢100元，可獲得1次初賽資格，通過初賽能進入大年初六晚上的決賽，在決賽擲出最多聖杯者，可獲30萬現金首獎，總獎金共50萬元。

龍山寺主委吳志祥指出，繼過去兩年舉行轉運金擲筊比賽，今年馬年持續舉辦第3屆擲筊大賽，總轉運獎金共50萬元，其中擲筊第1名可獨得30萬元轉運金，只要到廟裡添香油錢100元，就能獲得1次擲筊初賽資格，賽事分為初賽與決賽兩階段。

初賽時間從除夕夜當晚11點至年初一凌晨1點止；年初一至初五的每天上午9點到晚上9點，以及年初六上午9點至晚上6點止。接著在年初六晚上7點至9點進行決賽。

廟方表示，凡每人每次添100元香油錢，可參加1次初賽；香油錢也可隨喜添多次，就有多次初賽資格。在初賽擲筊時，若出現第2個笑杯或第1個陰杯時即終止擲筊；若初賽連續擲出3個聖杯或擲出1立杯者，可晉級年初六的決賽，進入決賽者須領取決賽證明卡。

決賽時以擲筊最多聖杯者為第1名轉運金30萬元、第2名10萬元、第3名為3萬6千元、第4名1萬6800元（前4名各錄取1人）、第5名轉運獎金2800元（錄取20人），歡迎民眾與信眾踴躍參賽。

廟方說，以去年為例，約達8千人參加擲筊初賽，有1千人進入決賽，奪得首獎者是1對住在台南市區的夫妻與其年幼孩子，該幼兒在決賽擲出9個聖杯、一舉奪冠。且轉運獎金是主委與顧問們熱心額外贊助的，沒動用到廟方經費。

幼兒參與台南四鯤鯓龍山寺轉運金擲筊大賽，模樣可愛。（資料照，龍山寺提供）

去年春節過年台南東區1對年輕夫妻與幼兒在決賽由幼兒代表連續擲出九個聖杯，獨得第一名獎金三十萬元。（資料照，龍山寺提供）

台南四鯤鯓龍山寺轉運金擲筊賽春節登場，首獎30萬現金不必歸還廟方。（龍山寺提供）

