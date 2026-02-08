為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    圖輯》當快門變慢：CCD 老相機在街頭 重新定義拍照這件事

    2026/02/08 17:37 記者王藝菘／台北報導
    不同年代的相機器材並列，包括底片機與早期 CCD 數位相機，顯示老相機重新受到關注。（記者王藝菘攝）

    不同年代的相機器材並列，包括底片機與早期 CCD 數位相機，顯示老相機重新受到關注。（記者王藝菘攝）

    在演算法決定曝光、AI修圖即時完成的年代，拍照早已變成一種幾乎不需思考的反射動作。然而近來，一群人卻選擇回頭，拿起解析度不高、啟動速度緩慢的 CCD 老相機，在城市街頭重新練習如何按下一次快門。

    在台北西門町的巷弄裡，霓虹燈映在潮濕的柏油路面，紅色機車靜靜停靠，街牆上層層疊疊的塗鴉像時間留下的手寫筆記。透過 CCD 感光元件拍下的畫面，色彩略顯渾濁、邊緣微微失焦，卻意外地貼近人們記憶中對城市的想像——不完美，但真實。

    CCD 老相機並非新技術，它們曾是 2000 年代初期家庭記錄日常的主角。如今再度被翻出抽屜，卻不再只是工具，而是一種生活選擇。沒有即時預覽，無法無限連拍，拍照的人必須停下腳步，確認構圖、衡量光線，並接受失誤的存在。影像不再只是結果，而是過程的一部分。

    這樣的拍照方式，逐漸形成一種屬於當代的「儀式感」。拍之前慢，拍之後也慢，回家將照片匯入電腦時，才第一次看見當天的風景。那份延遲，讓影像重新有了重量，也讓拍照回到陪伴生活的角色，而非即時消耗的內容。

    觀察CCD風潮的興起，反映的是一種對高效率影像時代的溫柔反動。當手機攝影已趨近完美，老相機留下的偏色、顆粒與不可預期，反而成為情緒的出口。那些模糊的瞬間，像是城市的呼吸，被保留下來。

    或許，每個人家中都有一台曾被認為「退流行」的老相機。如今，它們正靜靜等待再次被使用。拿起來，走上街頭，拍下這個時代的另一種樣子。慢一點，模糊一點，但更接近生活本身。

    使用老相機進行街拍的畫面，反映社群平台上興起的「慢拍照」潮流。（記者王藝菘攝）

    使用老相機進行街拍的畫面，反映社群平台上興起的「慢拍照」潮流。（記者王藝菘攝）

    用CCD老相機記錄店家的霓虹燈與停靠在路邊紅色機車的美麗倩影。（記者王藝菘攝）

    用CCD老相機記錄店家的霓虹燈與停靠在路邊紅色機車的美麗倩影。（記者王藝菘攝）

    西門町街頭場景透過 CCD 感光元件記錄，色階與對比呈現出不同於手機攝影的影像風格。（記者王藝菘攝）

    西門町街頭場景透過 CCD 感光元件記錄，色階與對比呈現出不同於手機攝影的影像風格。（記者王藝菘攝）

    西門町街頭場景透過 CCD 感光元件記錄，色階與對比呈現出不同於手機攝影的影像風格。（記者王藝菘攝）

    西門町街頭場景透過 CCD 感光元件記錄，色階與對比呈現出不同於手機攝影的影像風格。（記者王藝菘攝）

    西門町街頭場景透過 CCD 感光元件記錄，色階與對比呈現出不同於手機攝影的影像風格。（記者王藝菘攝）

    西門町街頭場景透過 CCD 感光元件記錄，色階與對比呈現出不同於手機攝影的影像風格。（記者王藝菘攝）

    在西門町街角拍攝的日常畫面，透過 CCD 感光元件呈現出獨特色階與氛圍，讓熟悉的街景多了一層溫柔的距離感。（記者王藝菘攝）

    在西門町街角拍攝的日常畫面，透過 CCD 感光元件呈現出獨特色階與氛圍，讓熟悉的街景多了一層溫柔的距離感。（記者王藝菘攝）

    西門町街頭場景透過 CCD 感光元件記錄，色階與對比呈現出不同於手機攝影的影像風格。（記者王藝菘攝）

    西門町街頭場景透過 CCD 感光元件記錄，色階與對比呈現出不同於手機攝影的影像風格。（記者王藝菘攝）

    在西門町街角拍攝的日常畫面，透過 CCD 感光元件呈現出獨特色階與氛圍，讓熟悉的街景多了一層溫柔的距離感。（記者王藝菘攝）

    在西門町街角拍攝的日常畫面，透過 CCD 感光元件呈現出獨特色階與氛圍，讓熟悉的街景多了一層溫柔的距離感。（記者王藝菘攝）

    在西門町街角拍攝的日常畫面，透過 CCD 感光元件呈現出獨特色階與氛圍，讓熟悉的街景多了一層溫柔的距離感。（記者王藝菘攝）

    在西門町街角拍攝的日常畫面，透過 CCD 感光元件呈現出獨特色階與氛圍，讓熟悉的街景多了一層溫柔的距離感。（記者王藝菘攝）

    以 CCD 老相機拍攝的人像作品，畫面呈現偏色與顆粒感，近來在社群平台引發討論。（記者王藝菘攝）

    以 CCD 老相機拍攝的人像作品，畫面呈現偏色與顆粒感，近來在社群平台引發討論。（記者王藝菘攝）

    CCD好相機呈現出偏色、顆粒與略微失焦的視覺效果，與主流高解析攝影形成鮮明對比。（記者王藝菘攝）

    CCD好相機呈現出偏色、顆粒與略微失焦的視覺效果，與主流高解析攝影形成鮮明對比。（記者王藝菘攝）

    CCD好相機呈現出偏色、顆粒與略微失焦的視覺效果，與主流高解析攝影形成鮮明對比。（記者王藝菘攝）

    CCD好相機呈現出偏色、顆粒與略微失焦的視覺效果，與主流高解析攝影形成鮮明對比。（記者王藝菘攝）

    CCD好相機呈現出偏色、顆粒與略微失焦的視覺效果，與主流高解析攝影形成鮮明對比。（記者王藝菘攝）

    CCD好相機呈現出偏色、顆粒與略微失焦的視覺效果，與主流高解析攝影形成鮮明對比。（記者王藝菘攝）

    圖
    圖
