圖輯》當快門變慢：CCD 老相機在街頭 重新定義拍照這件事

不同年代的相機器材並列，包括底片機與早期 CCD 數位相機，顯示老相機重新受到關注。（記者王藝菘攝）

在演算法決定曝光、AI修圖即時完成的年代，拍照早已變成一種幾乎不需思考的反射動作。然而近來，一群人卻選擇回頭，拿起解析度不高、啟動速度緩慢的 CCD 老相機，在城市街頭重新練習如何按下一次快門。

在台北西門町的巷弄裡，霓虹燈映在潮濕的柏油路面，紅色機車靜靜停靠，街牆上層層疊疊的塗鴉像時間留下的手寫筆記。透過 CCD 感光元件拍下的畫面，色彩略顯渾濁、邊緣微微失焦，卻意外地貼近人們記憶中對城市的想像——不完美，但真實。

CCD 老相機並非新技術，它們曾是 2000 年代初期家庭記錄日常的主角。如今再度被翻出抽屜，卻不再只是工具，而是一種生活選擇。沒有即時預覽，無法無限連拍，拍照的人必須停下腳步，確認構圖、衡量光線，並接受失誤的存在。影像不再只是結果，而是過程的一部分。

這樣的拍照方式，逐漸形成一種屬於當代的「儀式感」。拍之前慢，拍之後也慢，回家將照片匯入電腦時，才第一次看見當天的風景。那份延遲，讓影像重新有了重量，也讓拍照回到陪伴生活的角色，而非即時消耗的內容。

觀察CCD風潮的興起，反映的是一種對高效率影像時代的溫柔反動。當手機攝影已趨近完美，老相機留下的偏色、顆粒與不可預期，反而成為情緒的出口。那些模糊的瞬間，像是城市的呼吸，被保留下來。

或許，每個人家中都有一台曾被認為「退流行」的老相機。如今，它們正靜靜等待再次被使用。拿起來，走上街頭，拍下這個時代的另一種樣子。慢一點，模糊一點，但更接近生活本身。

使用老相機進行街拍的畫面，反映社群平台上興起的「慢拍照」潮流。（記者王藝菘攝）

用CCD老相機記錄店家的霓虹燈與停靠在路邊紅色機車的美麗倩影。（記者王藝菘攝）

西門町街頭場景透過 CCD 感光元件記錄，色階與對比呈現出不同於手機攝影的影像風格。（記者王藝菘攝）

在西門町街角拍攝的日常畫面，透過 CCD 感光元件呈現出獨特色階與氛圍，讓熟悉的街景多了一層溫柔的距離感。（記者王藝菘攝）

西門町街頭場景透過 CCD 感光元件記錄，色階與對比呈現出不同於手機攝影的影像風格。（記者王藝菘攝）

以 CCD 老相機拍攝的人像作品，畫面呈現偏色與顆粒感，近來在社群平台引發討論。（記者王藝菘攝）

CCD好相機呈現出偏色、顆粒與略微失焦的視覺效果，與主流高解析攝影形成鮮明對比。（記者王藝菘攝）

