為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖黑糖糕風味再創新 農曆新年前推出金鑽蜂蜜口味搶市

    2026/02/08 16:55 記者劉禹慶／澎湖報導
    「愛戀滋味2.0 巧克力黑糖糕」，榮獲iTQi（國際風味暨品質評鑑所）風味絕佳獎章。（記者劉禹慶攝）

    「愛戀滋味2.0 巧克力黑糖糕」，榮獲iTQi（國際風味暨品質評鑑所）風味絕佳獎章。（記者劉禹慶攝）

    澎湖伴手禮代表黑糖糕，經業者鄭龍蛟不斷研發精進，口味不再侷限於原味，近年來陸續推出巧克力、水果、起司及堅果口味，其中最具代表性的「愛戀滋味2.0 巧克力黑糖糕」，2025年以絕佳風味榮獲iTQi（國際風味暨品質評鑑所）風味絕佳獎章，被譽為「食品界米其林」，今年再度推出「金鑽黑糖糕（桂圓蜂蜜）」，即日起上市。

    金鑽黑糖糕延續品牌一貫對原料與製程的堅持，透過蜂蜜調和整體甜度，並選用香氣成熟的桂圓乾，讓黑糖原有的厚實風味更顯柔順，入口綿密細緻，香氣沉穩不膩，甜度收斂，適合偏好低甜、耐吃口感的消費者。

    鄭龍蛟表示，此口味屬於品牌全新嘗試的風味版本，並非常態販售商品，希望透過不同原料的搭配，探索黑糖糕在風味層次上的更多可能，也保留傳統點心原有的質樸感，「金鑽黑糖糕（桂圓蜂蜜）」即日起正式販售，適合作為節慶送禮、民宿接待點心或旅遊伴手禮的新選擇。

    曾是遠洋漁船水手的鄭龍蛟，歷經世界各國風浪與風景，見識無數文化與飲食風貌，卻始終忘不了家鄉澎湖黑糖糕的樸實味道，返鄉後創立黑糖糕食品，歷經多年研發，於2024年推出全新升級的黑妞2.0黑糖糕，以創新口味與製程，讓澎湖傳統糕點成功躍上國際舞台。

    曾是遠洋漁船水手的鄭龍蛟（左二），返鄉研發黑糖糕口味，屢獲國際大獎。（記者劉禹慶攝）

    曾是遠洋漁船水手的鄭龍蛟（左二），返鄉研發黑糖糕口味，屢獲國際大獎。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播