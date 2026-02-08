高雄市公車黃2D改由衛武營站發車 提供「直達」果嶺公園服務

黃2D改由衛武營站發車提供「直達」果嶺公園服務。（記者李惠洲攝）

為提升春節期間民眾前往高雄果嶺自然公園交通便利性，交通局宣布於春節期間調整公車運輸接駁規劃，將黃2D果嶺公園接駁公車調整由捷運衛武營站（5號出口）發車，提供便捷的出遊交通選擇，減少交通壅塞及找尋停車位的壓力。

高雄果嶺自然公園春節接駁公車營運期間自2月14日至2月22日，2月16日除夕當日不營運，由捷運衛武營站發車，搭乘捷運民眾可自捷運站五號出口出來，即可看到黃2D公車候車區，提供捷運站點直達高雄果嶺自然公園的服務，沿途停靠澄清湖站及圓山路站。

該路線自捷運衛武營站發車前往果嶺的首班車為上午6時45分，自果嶺返回捷運衛武營站的末班車為下午6時10分，班距約20分鐘，每天提供33車次，便利民眾透過捷運轉乘公車輕鬆抵達果嶺自然公園。

除調整黃2D路線外，原有橘12區間車於春節假期也維持行駛，僅除夕不營運，提供長庚醫院站往返高雄果嶺自然公園之服務。

橘12區間車自長庚醫院站發車前往果嶺的首班車為上午8點，自果嶺返回長庚醫院站的末班車為下午6點，班距約40分鐘，每天提供16車次服務。

交通局表示，接駁公車收費方式比照市區公車，民眾可投現金或使用電子票證搭乘，春節期間果嶺自然公園周邊人潮與車流較多，建議民眾多加利用捷運轉乘黃2D公車前往。

黃2D改由衛武營站發車，提供直達果嶺公園服務。（高市交通局提供）

