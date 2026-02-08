新莊新北大道挖破水管 供水暫不受影響

新北市養工處今早施工新北大道與五工路口的人行天橋基樁時，不慎挖斷地下約3至4公尺深、管徑約500毫米的主要自來水幹管，導致大量自來水外洩、路面嚴重積水。（新莊區公所提供）

新北市養工處今早施工新北大道與五工路口的人行天橋基樁時，不慎挖斷地下約3至4公尺深、管徑約500毫米的主要自來水幹管，導致大量自來水外洩、路面嚴重積水，影響周邊交通及約1萬戶用水。新北市長侯友宜下午到場關心狀況，他表示，因管線有供水到五股產業園區，包括泰山、新莊的思源路部分住戶也多少受到影響，市府跟台灣自來水公司緊急全力搶修，希望能夠在明天早上順利的入供水。

附近水網調配供水

台灣自來水公司第十二區管理處長陳文龍受訪表示，因為破裂的管子要停水才能施工，因此目前關閉新北大道大管的制水閥，轄區會盡量從附近水網調配供水，目前供水暫時不受影響。

侯友宜表示，新北大道跟思源路口是交通最繁忙的路段，今天在人行道的施工過程中，挖破一條管徑500公釐的自來水管，水管壓迫後，造成水流溢出，市府跟自來水公司緊急搶救，盼在明天早晨能夠順利搶救完畢。

侯友宜說，市府跟水公司評估，目前應會影響將近上萬戶，範圍除了五股、泰山地區以外，隨著開挖的時間、搶修的速度，市府會隨時做好通報訊息，除了交通疏導以外，消防局的水車協力在備車，以及整個供應水的水站都已準備好，希望明天大家仍然有水可以來提供給產業園區所有住戶用，不要因此事件受到太大的衝擊 。

破管狀況是否影響到明天上班日？ 侯友宜回應，今天一開始已指示分局、交通單位全力備戰，從現在開始到明天所有的復工完畢，所有警力都會在現場，交通調整也隨著工程施工的狀況，隨時告訴民眾路況，如果順利，希望能夠在明天早上能夠順利搶修完成。

媒體問到，挖破管線初步了解是資訊落差的部分？侯友宜說明，因為在自來水的管線上其實都已經很久了，當年的圖資大概都有40幾年的差異性，所以在套圖的方式，以及在探測的過程中，往往會有些資訊的落差，這個部分都會跟自來水公司來及時調整。

新北大道與五工路口因破裂水管流水外洩，路面積水，新北大道該處路段通行1車道受影響。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜與副市長朱惕之下午到場關心狀況。（新北市府提供）

