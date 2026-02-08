為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    安平天后宮信眾昏厥 路人跪地CPR搶命真實身分曝

    2026/02/08 16:41 記者王姝琇／台南報導
    安平開台天后宮邀專業人員指導胸外按壓及心肺復甦術。（安平開台天后宮提供）

    安平開台天后宮邀專業人員指導胸外按壓及心肺復甦術。（安平開台天后宮提供）

    台南安平開台天后宮辦理寫春聯活動，現場突有一信徒吃東西噎到昏倒，一參拜信眾即刻跪地投入急救，施行胸外按壓及心肺復甦術（CPR），為患者爭取黃金救援時間。廟方事後經詢問才發現，出手搶救人命的正是國軍台中總醫院醫師姜良諭，也是台南市副市長姜淋煌的兒子，事發當天到天后宮參拜巧遇此事！

    安平開台天后宮總幹事林國明表示，為避免再發生類似事件，今（8）日下午召集廟方的工作人員，邀請專業人員到廟裡指導胸外按壓及心肺復甦術（CPR），如再有意外發生即可馬上進行搶救。

    林國明說，7日下午發生此信眾於廣場活動期間突然倒地、不省人事，現場民眾隨即上前關懷並協助通報，巧遇姜良諭醫師前來廟裡參拜，見狀立即投入急救處置，施行胸外按壓及心肺復甦術，為患者爭取黃金救援時間。在眾人通力合作下，該名信徒逐步恢復意識，待救護車抵達時，患者已清醒、對答自如，並可自行活動，經救護人員專業評估，無後送醫院。

    林國明說，廟方對姜醫師臨危不亂、即時施救之義舉，表達由衷敬意與感謝；同時亦感謝現場所有熱心協助之善心民眾，天后宮未來將持續強化安全管理與急救設備配置，守護每一位前來參拜之信眾。廟方也將頒發獎狀，感謝姜醫師的善舉。

    林國明說，當時姜醫師未表明其父親的來歷，回家後向副市長姜淋煌告訴急救過程，並說，當天他本要到台中，但心中感覺到要到安平拜拜，所以才到天后宮並遇到救人事件，對此，姜副市長於今天打電話問他是否有此事，才知道姜醫師是副市長的公子，這也可能是安平媽冥冥之中安排姜醫師來廟裡救人。

    安平天后宮信徒昏倒獲姜良諭醫師CPR成功救回。（安平開台天后宮提供）

    安平天后宮信徒昏倒獲姜良諭醫師CPR成功救回。（安平開台天后宮提供）

