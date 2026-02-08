為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    關心台中街友、弱勢民眾 鄭功進席開百桌辦關懷尾牙宴

    2026/02/08 17:11 記者陳建志／台中報導
    台中市後車頭發展協會今天席開百桌，舉辦「歲末關懷尾牙宴」，關懷街友、弱勢民眾。（記者陳建志攝）

    台中市後車頭發展協會今天席開百桌，舉辦「歲末關懷尾牙宴」，關懷街友、弱勢民眾。（記者陳建志攝）

    年關將至，為了關懷台中市東南區的街友和弱勢民眾，台中市後車頭發展協會榮譽理事長、也是市議員鄭功進今天席開百桌舉辦「歲末關懷尾牙宴」，現場也提供義剪、義診、法律諮詢及就業輔導，希望協助弱勢族群過年保持健康、儀容整潔，並能透過就業協助自力更生、早日脫貧。

    市議員鄭功進指出，受前輩「刈包吉」投身公益的啟發，讓他更加體認民代的社會職責。有感於選區內低收戶數眾多，且包含高齡與單親等高風險族群，亟需資源挹注，多年來持續舉辦「歲末送暖尾牙」，除滿足基層的基本溫飽，更整合社會資源與善心，建立長期的關懷機制，帶領受助者走出經濟困境並回歸社會。

    鄭功進表示，幾年前受疫情影響，曾改以物資發放，但後來發現，關懷尾牙宴仍是最佳平台，感謝各界熱心贊助，讓資源一年比一年更充足，今年包括市府農業局提供茂谷柑，台中市女子美容商業同業公會提供義剪、衛福部台中醫院提供義診、就服處的工作媒合、以及律師提供現場免費法律諮詢，還有各團體及善心人士認桌，捐贈愛心紅包，認捐米糕、湯包、太陽餅、肉圓等伴手禮。

    出席的立委何欣純表示，台中市仍然有許多人是需要各界協助的，台灣人都很有愛心、暖心、貼心，秉持著「分享希望分享愛」的精神助人，未來希望讓大家能夠在台中市安居樂業，以實現「市長換欣，台中創新」的六星市政。

    市議員黃守達表示，儘管總體經濟表現很好，但台中仍有許多社會弱勢需要幫助，鄭功進議員團隊每年舉辦的寒士尾牙宴，已然成為舊城區美麗的風景之一，期待台中市政府可以回應民間的善心，投入更多資源來支持社會弱勢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播