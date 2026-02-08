悚！女大生「口罩對折放口袋」大腿被割出16公分血痕

即便全球疫情趨緩，仍有不少民眾習慣配戴口罩外出，避免被傳染流行疾病、戶外空氣品質不佳導致過敏等情況發生。示意圖。（資料照）

即便全球疫情趨緩，仍有不少民眾習慣配戴口罩外出，避免被傳染流行疾病、戶外空氣品質不佳導致過敏等情況發生。近期一名女網友發文示警，她有次將口罩對摺後直接放入褲子口袋，未料在上廁所時，大腿竟被這個口罩割出一條約16公分長的血痕，讓她當場嚇得不輕，貼文一出，立即掀起網友熱烈討論。

該名女網友在Dcard以「千萬不要把對摺口罩放口袋上廁所」為題發文，分享自己某次去上完廁所，卻在拉褲子的瞬間因為口罩受傷的親身經歷。原PO回憶，那時她感覺大腿被某種物品刮到，當下雖然感到輕微不適，但並未馬上檢查，直到回家低頭檢查，才發現自己的大腿出現一條長約16公分的血痕，模樣看起來有些駭人。

原PO表示，她相當害怕傷口與流血的畫面，因此看到自己的腿出現這種血痕，當下嚇一大跳，事後進一步檢查口袋內的物品，發現只有一個被對摺過的口罩，推測它應該就是導致自己受傷的元兇。原PO指出，口罩靠近鼻樑處的「金屬壓條」，可能在她拉褲子時刮傷大腿皮膚，由於當下自己沒多想，直到回家後才發現被口罩刮傷。

圖文曝光後，不少網友紛紛驚呼，「看了好痛，簡直就像割在自己身上一樣」、「所以我幾乎都掛手臂上，這種傷口很煩人」、「好嚇人，妳的口袋沒內裡嗎？竟然會穿透過去」、「看起來也太痛！還好我不喜歡有壓條的口罩，光是戴臉上就刮臉了」、「我自己是會把口罩掛在包包肩背帶的扣環上或是掛在門上的小掛勾」。

另有人質疑，原PO購買的口罩製作品質不佳，提醒她與其他民眾購買口罩前，務必留意口罩製造商的產品評價。也有網友以自身經驗指出，有些口罩鼻樑處的金屬條確實相當銳利，自己也曾因此被割傷，導致他被迫將整盒口罩丟棄，建議原PO之後可以更換其他品牌，或者直接選擇沒有金屬壓條的口罩款式。

