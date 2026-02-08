荔枝椿象進入越冬成蟲甦醒期 雲嘉南明起啟動共同防治

2月上旬為荔枝椿象越冬成蟲甦醒初期，也是第1波化學防治的關鍵時機，雲嘉南地區將於9日至3月20日啟動共同防治。（台南區農改場提供）

荔枝椿象危害龍眼、荔枝、台灣欒樹等無患子科植物，目前陸續進入荔枝椿象越冬成蟲甦醒期，因長時間消耗體內脂肪，對藥劑耐受度較低，為一年之中防治效果最佳的時機，農業部台南區農業改良場與動植物防疫檢疫署經現地會勘及整體評估，訂定明（9）日起至3月20日，為雲嘉南地區荔枝及龍眼荔枝椿象化學共同防治期，呼籲果農密切留意園區動態，把握防治關鍵期加強管理，避免後續擴散、繁殖並造成危害。

台南區農改場人員表示，荔枝椿象1年一世代，每年2至8月為繁殖季節，其中，4至5月為產卵盛期，若蟲期多分布於4至10月，並以成蟲型態越冬。雲嘉南地區龍眼及荔枝果園目前尚未發現荔枝椿象明顯活動情形，但隨著氣溫逐步回升，越冬成蟲將陸續開始於枝梢或花穗上吸食危害，待性成熟後即交尾產卵，2月上旬為越冬成蟲甦醒初期，正是第1波化學防治的關鍵時機。

台南區農改場人員指出，越冬後的荔枝椿象成蟲，活動力較低、且尚未產卵，藉由施藥可有效壓低族群密度，防治成效最佳。但考量荔枝及龍眼也是蜜蜂重要的蜜源作物，建議果農於共同防治期間內，每週施藥1次，至少施藥2次，並避免於花期用藥；另外，開花前或施放卵寄生蜂前10天應停止用藥，以降低對授粉昆蟲的影響。

建議使用的登記藥劑詳細資訊，可至植物保護資訊系統（https://otserv2.acri.gov.tw/PPM/）查詢，施藥時應加強葉背及枝條縫隙等成蟲棲息處。開花前停藥期間，搭配施放平腹小蜂卵片，進行整合性防治；4至5月產卵盛期，加強巡園並以人工方式摘除樹上卵塊，以降低後續族群密度。

