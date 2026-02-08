衛福部擬規劃限12月仍在職才能領年終 居托人員：抹殺勞動成果

衛福部著手研擬「居家托育服務定型化契約」草案。示意圖，圖中人物與內文無關。（資料照）

年關將近企業年終紛紛出爐，卻有一個族群年終恐被砍一刀！台北市議員曾獻瑩表示，衛福部近期研擬《居家托育服務定型化契約》草案，預計將針對保母年終獎金的收取加以限制，規劃僅限「十二月或農曆年前仍在職的托育關係」才能收取，引發第一線居家托育人員反彈。保母陳情指出，此舉等同抹殺托育人員最後一年實際付出的勞動，與現場實務不符。對此，台北市社會局回應，相關規定仍有進一步檢討與調整空間，建議中央持續廣納各界意見，審慎評估更為妥適的作法。

陳情保母說，居家托育有其產業特性，幼兒多於七、八月進入幼兒園，托育關係自然結案。若制度強制要求「必須帶到年底才能領年終」，等同抹殺托育人員最後一年實際付出的勞動。現行實務中，年終獎金多採取「依實際托育月數比例攤提」的方式處理，並於托育契約中明確記載，保母會依當年實際提供照顧的月份，按比例計算年終費用，作法行之有年，能夠反映托育期間實際的勞動付出。年終的本質在於對整段托育服務的肯定，而不僅取決於孩子是否在年底仍然在托。實務做法與衛福部草案僅以年底是否仍在托作為唯一判斷標準，形成明顯落差。

曾獻瑩提到，少子化已是國安危機，托育體系的穩定本就是政府應承擔的責任之一，縱使政策方向是希望減輕家長負擔、不增加家長托育支出，也不應將成本轉由第一線托育人員吸收。《居家托育服務定型化契約》年終獎金相關規範目前仍處於內部研議階段，尚未公告草案，定型化契約影響整體托育制度，適用範圍廣泛，相關內容應廣納第一線托育人員、地方政府及相關單位的意見。

他建議，政府可以透過公共預算，直接補助或制度保障，提升保母的整體福利，包括以公費支持保母的年終獎金，讓托育人員的付出獲得合理回報，才能穩住人力、撐住托育量能，減輕家長負擔。

社會局說明，實務上每年八月常有幼兒因就讀幼兒園而離托，倘若以須收托至十二月底作為年終獎金發放條件，恐影響部分居家托育人員的實際權益與福利保障。相關規定仍有進一步檢討與調整空間，建議中央持續廣納各界意見，審慎評估更為妥適之作法。

社會局補充，關於居家托育人員適用制度，考量其目前並未納入《勞動基準法》適用範圍，相關年休假及獎金制度也不比照一般勞工規定辦理，若逕以一般公司行號年終獎金發放機制作為比照，實務上確要考量是否適用。

