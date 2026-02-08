為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北燈會驚見耶誕城裝置藝術 民政局：落實永續、環保

    2026/02/08 16:12 記者賴筱桐／新北報導
    有民眾發現2025新北歡樂耶誕城的大象裝置藝術出現在新北燈會現場。（取自新北市觀光旅遊網）

    有民眾發現2025新北歡樂耶誕城的大象裝置藝術出現在新北燈會現場。（取自新北市觀光旅遊網）

    2026新北燈會將在2月20日至3月8日在新北大都會公園舉行，目前正在布展，不過有民眾發現，燈區竟然出現2025年新北歡樂耶誕城的裝置藝術，質疑主辦單位缺乏創意。對此，民政局表示，新北燈會秉持永續與環保理念，將耶誕城既有燈飾再利用，以增添燈會豐富度。

    有網友在Threads社群平台發文說，今年大都會公園的主題是環保再利用？板橋耶誕城的布置又搬過來，主燈也是一言難盡，怎麼宗教色彩這麼濃厚？

    不過，有其他人說，一直以來燈會都有宗教主題，而且花燈本來就是源於宗教或廟宇為了祈福，而縣市政府舉辦的燈會，大部分都會保留一部分放置傳統燈飾的區域。

    還有人提到，早期根本沒有新北燈會，是靠宗教團體贊助才起步，環保再利用一小部分很好，如果展覽完就報廢作品很可惜，耶誕城、台灣燈會一直以來都會把好的作品交給民間二次再利用，可以讓更多人看到作品。

    民政局指出，今年燈會主題以童話繪本打造出結合童趣想像、光影科技與在地文化的奇幻旅程，從小馬的冒險旅程展開，經過成長試煉，最終以主燈「勁馬奔騰」，象徵小馬經歷考驗後華麗蛻變的成果。

    民政局表示，新北燈會於春節期間展出，結合傳統文化、藝術設計與節慶氛圍，歡迎民眾2月20日到3月8日到新北大都會公園欣賞燈會，也能到宗教燈區祈願與祝福，感受新北文化、藝術與永續的用心。

    新北燈會將於2月20日起在新北大都會公園舉行，目前正在布展。（圖由民政局提供）

    新北燈會將於2月20日起在新北大都會公園舉行，目前正在布展。（圖由民政局提供）

    新北燈會將在新北大都會公園舉行，規劃宗教燈區。（圖由民政局提供）

    新北燈會將在新北大都會公園舉行，規劃宗教燈區。（圖由民政局提供）

    新北燈會將在春節期間展開，規劃不同主題的燈區。（圖由民政局提供）

    新北燈會將在春節期間展開，規劃不同主題的燈區。（圖由民政局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播