新北燈會驚見耶誕城裝置藝術 民政局：落實永續、環保

有民眾發現2025新北歡樂耶誕城的大象裝置藝術出現在新北燈會現場。（取自新北市觀光旅遊網）

2026新北燈會將在2月20日至3月8日在新北大都會公園舉行，目前正在布展，不過有民眾發現，燈區竟然出現2025年新北歡樂耶誕城的裝置藝術，質疑主辦單位缺乏創意。對此，民政局表示，新北燈會秉持永續與環保理念，將耶誕城既有燈飾再利用，以增添燈會豐富度。

有網友在Threads社群平台發文說，今年大都會公園的主題是環保再利用？板橋耶誕城的布置又搬過來，主燈也是一言難盡，怎麼宗教色彩這麼濃厚？

不過，有其他人說，一直以來燈會都有宗教主題，而且花燈本來就是源於宗教或廟宇為了祈福，而縣市政府舉辦的燈會，大部分都會保留一部分放置傳統燈飾的區域。

還有人提到，早期根本沒有新北燈會，是靠宗教團體贊助才起步，環保再利用一小部分很好，如果展覽完就報廢作品很可惜，耶誕城、台灣燈會一直以來都會把好的作品交給民間二次再利用，可以讓更多人看到作品。

民政局指出，今年燈會主題以童話繪本打造出結合童趣想像、光影科技與在地文化的奇幻旅程，從小馬的冒險旅程展開，經過成長試煉，最終以主燈「勁馬奔騰」，象徵小馬經歷考驗後華麗蛻變的成果。

民政局表示，新北燈會於春節期間展出，結合傳統文化、藝術設計與節慶氛圍，歡迎民眾2月20日到3月8日到新北大都會公園欣賞燈會，也能到宗教燈區祈願與祝福，感受新北文化、藝術與永續的用心。

新北燈會將於2月20日起在新北大都會公園舉行，目前正在布展。（圖由民政局提供）

新北燈會將在新北大都會公園舉行，規劃宗教燈區。（圖由民政局提供）

新北燈會將在春節期間展開，規劃不同主題的燈區。（圖由民政局提供）

