為家鄉土地盡心力 台南土城高中學生自繪黑琵春聯上街推廣

南市土城高中學生到國華街宣傳及發送黑琵春聯，以英文來解說，並以英文向外國友人解說，展現在校的學習成果。（吳美枝老師提供）

為了守護家鄉土地，讓台江成為黑琵友善棲地及永續生活的環境，台南市土城高中學生自發性發起一系列活動，讓一般人認識了解黑琵，進而支持友善棲地，自繪黑琵春聯及創意黑琵Line貼圖，今天更走出校園到台南國華街宣傳及發送春聯，以實際行動守護台江黑面琵鷺棲地。

台南土城高中指導老師吳美枝對同學們愛護家鄉、守護土地的行動熱忱讚不絕口，並感到與有榮焉。她說，同學們自去年11月開始關心與推廣台江國家公園「黑琵牌」生態標章，透過訪問、舉辦演講、活動，希望讓更多人認識這塊土地。從訪問接觸的對象中，孩子們說看到很多良善的大人們努力的工作和照顧這片土地，最大的收穫就是學到追求利益和社會責任可以同時兼顧。

台江國家公園為因應黑琵覓食需求及棲地環境改善，與在地漁民合作，針對友善黑琵魚塭所生產的漁產品提供「黑琵牌」商標使用授權，不過，一般人卻鮮少知道「黑琵牌」。

今日雖然寒流來襲，土城高中的學生放棄假日，走上街頭發送自製的黑琵春聯，並向觀光客解說著台江黑琵友善棲地和黑琵牌對保育黑琵的重要性。對於好奇的國外友人，同學們更以英文來解說，展現在校的學習成果。

學生表示，感謝台江國家公園日前邀請參加「2026全民濕地日」，學會如何面對群眾與推廣，並為此深受鼓舞，決定自繪黑琵春聯來台南人潮眾多的街頭發放，並透過創意黑琵Line貼圖，讓黑琵出現在民眾在生活中，進而了解什麼是友善棲地、黑琵牌。

其中，黑琵日常梗語，是由黃令璇同學用電繪方式創作8張以黑琵為主題的梗圖，例如「黑琵 New Year」「黑琵birthday」都是蠻應景的生活日常，十分討喜又受歡迎。

南市土城高中學生自繪黑琵春聯上街頭發送給遊客，推廣黑琵友善棲地，以實際行動守護家鄉土地。（吳美枝老師提供）

南市土城高中學生自繪黑琵春聯，十分討喜又具有年味。（吳美枝老師提供）

同學們透過創意黑琵Line貼圖，讓黑琵出現在民眾在生活中，像「黑琵 New Year」「黑琵birthday」都是蠻應景的生活日常。（吳美枝老師提供）

