鹿耳門天后宮拓印體驗 超狂17組板模、完拓逾8千張

鹿耳門天后宮結合鹿耳社區辦理吉祥年畫免費拓印活動，人潮滿滿。（記者王姝琇攝）

南市汕尾鹿耳門天后宮結合鹿耳社區今天舉辦吉祥年畫免費拓印體驗，一口氣祭出17組年畫板模，包括馬上福到、一馬當先、財神到等熱門款，民眾提前感受農曆新春的氛圍、反應熱烈，現場拓印紅紙用掉8千多張。

鹿耳門天后宮攜手社區一連2天在鹿耳門天后宮舉辦免費拓印體驗，鹿耳社區發展協會理事長蔡登進提供壓箱寶，包括3對造型門神、招財進寶、財神到、五福臨門、馬上福到、一馬當先、歲歲平安等，共多達17組的年畫模版。蔡登進說，今年民眾反應相當熱烈，2天活動完拓約8000多張紅紙及紅包袋，其中又以印製紅包袋最受小朋友喜愛，爭先要印自己的紅包。

請繼續往下閱讀...

大小朋友依循現場指導，刷子沾輕少的墨汁、迅速抹刷，鋪上紅紙後輕抹即掀開，一張張年畫版印即完成。蔡登進表示，年畫拓印是民俗年節傳統活動，提供自己珍藏的年畫板模之餘，更是看到許多親子檔或阿嬤帶著孫子來體驗，相當感動。

從台北返鄉的民眾連淑莉分享，回台南過節特地到鹿耳門天后宮拜拜，也是第一次體驗年畫拓印，除了馬上福到，也印了歲歲平安、五福臨門、進階版門神，「今年家裡的門神、年畫都是親手作的，非常有意義，更是回到兒時過年的光景。」

鹿耳門天后宮拓印體驗反應熱烈，現場紅紙用掉8千多張。（記者王姝琇攝）

應景的生肖年畫板模「馬上福到」相當搶手（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法