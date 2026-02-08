壽山動物園成主要場景 影集《動物園》2/20 Disney+全球首播

影集《動物園》舉辦見面會與粉絲互動。（影集《動物園》提供）

由「高雄劇」投資製作並在高雄拍攝取景的影集《動物園》，攜手壽山動物園揭開動物園後場的日常樣貌，打造台灣首部以動物園為背景的職人劇，宣布2月20日將在Disney+線上全球首播。

高雄市觀光局長高閔琳表示，許多電影及電視節目，經常到壽山動物園拍攝取景，例如魏德聖導演電影《BIG》，即以壽山動物園的紅毛猩猩咪咪，作為動物女主角；此次由設計動畫師蘇文聖跨界執導、即將上映之影集《動物園》，以壽山動物園為劇集主要場景，透過演員邵雨薇、王柏傑、李淳飾演動物保育員，呈現人與動物的互動，帶領觀眾看見保育員的辛勞。

高雄市文化局副局長簡嘉論指出，「高雄劇」計畫致力於扶植優質影視內容，影集《動物園》正是市府投資、協拍服務到行銷推廣的成果，盼讓全球觀眾看見高雄獨特的影視魅力，也展現市府以影視帶動觀光的加乘效益。

《動物園》製作人唐在揚、導演蘇文聖，主要演員包括實力派女星邵雨薇、台北電影獎影帝王柏傑、金馬獎提名男星李淳，昨（7）日回訪壽山動物園舉辦粉絲見面會，順便探望動物好友，宣布2月20日《動物園》將在Disney+線上全球首播。

壽山動物園說明，三位主要演員邵雨薇、王柏傑與李淳在影集開拍前，均接受保育員的實地訓練，他們昨天除分享與動物近距離相處的經驗，也號召民眾加入動物認養行列。

邵雨薇提到，首次飾演保育員，感受到在動物園找到的不只是「工作」，而是一種回到初心的勇；王柏傑說，扮演動物保育員的角色，讓他學會用更溫柔的方式面對生命；李淳也透露，大象並不是很容易相信人類的動物，必須長時間互動並培養感情，才能獲得動物的信任。

主要演員重返壽山動物園，探訪園區動物。（影集《動物園》提供）

