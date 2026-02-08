為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鹿草圓山宮「火馬祭」接火馬 因應台灣燈會放火馬延至3月7日

    2026/02/08 15:20 記者林宜樟／嘉義報導
    鹿草圓山宮進行接火馬儀式，迎回「稻草火馬王」。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣鹿草鄉圓山宮年度宗教盛事「火馬祭」，有著自清代傳承、曾中斷近一甲子的「放火馬」儀式，自2021年重啟後已成為地方重要宗教活動，今年為配合台灣燈會在嘉義縣舉辦，原本元宵節放火馬儀式，經向神明請示，將延至3月7日，今天下午舉辦「接火馬」儀式，為系列活動揭開序幕，並將提報為縣定民俗，由嘉義縣文化資產審議會進行審議。

    圓山宮主委陳昱良、立委蔡易餘、鹿草鄉長嚴珮瑜、縣議員黃惠汝、詹琬蓁、楊秀琴、賴瓊如、江佩曄及鹿草鄉民代表會主席施坤霖等參與接火馬，隊伍前往鹿草國中迎接火馬回到火馬營進駐，沿途住戶擺設香案迎接，共同祈求平安順遂。

    陳昱良表示，放火馬是當地自清代開始進行的除疫儀式，因民眾為祈福、消災解厄、除疫、晉財而辦，今年原訂於元宵節舉行放火馬儀式，因逢今年台灣燈會開幕，為讓更多信眾、民眾完整參與，經向主祀神明「王孫大使公」請示，同意將大型放火馬活動延至3月7日。

    陳昱良說，今年火馬祭視覺焦點是「稻草火馬王」，由廟方委員與志工媽媽親手從骨架編製到披掛稻草，每一道工序皆充滿誠意，重現清代時最早期鄉民製成的稻草火馬，象徵對傳統工藝的守護。

    圓山宮由長期投入文資調查的嵐厝創意協助收集、整理及調研，今天由陳昱良將提報資料交給嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴，預計在今年火馬祭期間，由文化資產審議會專家進行現勘。

    徐佩鈴說，希望火馬祭能讓更多人瞭解在地宗教文化歷史，今年台灣燈會在嘉義縣舉辦，圓山宮王孫大使及忠犬獵狗公將一同參與開幕遊行，以及3月7日Team Taiwan台灣燈會大遊行。

    今年火馬祭從接火馬儀式開始，2月17日（正月初一）吃平安圓、丁酒、喝甜湯、鑽轎底、乞平安龜及發財金，還可DIY火馬，3月1日（正月十三日）王孫大使出巡遶境及小型放火馬，3月2日（正月十四日）將在馬稠後產業園區遶境，3月3日（正月十五日）乞平安龜、平安米、發財金，3月7日（正月十九日）晚上7點進行大型放火馬、擲炮台，邀請民眾參與融合傳統宗教科儀與手工技藝的文化饗宴，在「放火馬」的煙硝與火光中，祈求一年興旺。

    圓山宮主委將提報資料交給嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴。（記者林宜樟攝）

    圓山宮的大、中、小火馬。（記者林宜樟攝）

    立委蔡易餘為「稻草火馬王」點睛。（記者林宜樟攝）

