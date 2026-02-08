不用再找清運商！ 彰化餐廳廚餘自送焚化廠燒 每公噸只收3000元

彰化縣廚餘去化由溪州焚化廠處理，之前事業廚餘須委由代清運業者。（環保局提供）

為加速去化廚餘，持續強化管理機制，彰化縣環保局宣佈今年起改變作法，縣內餐廳、飯店及學校等事業單位，若有去化廚餘需求，可自行清運送往溪州焚化廠處理，不必再透過清運業者代操作，藉此簡化行政流程，縮短處理時程。

環保局表示，這項新措施是為了因應防疫超前部署，過去事業單位若要申請廢棄物進場，程序相對繁瑣，必須先向環保局提出申請，核准後再由委託的清除機構與環保局簽約並預繳費用，最後才能安排進場。現在程序簡化，事業單位只需備齊申請文件與工商登記影本，經核准並預繳2個月的處理費用（費率為每公噸3000元），即可直接進場，加快去化速度。

2025年10月22日，台中市梧棲區一家養豬場被驗出非洲豬瘟病毒陽性反應，這是全台首例本土豬隻檢出非洲豬瘟案例，事件爆發後，為防堵疫情擴散，中央啟動包含禁用廚餘餵豬等防疫政策，當時，彰化縣要求鄉鎮清潔隊與清運業者將廚餘全數送往溪州焚化廠焚燒，每月處理量約645公噸。

為了減輕業者負擔並確保去化管道順暢，去年底環保局推出半年的專案減價，將處理費減半至每公噸3000元，如今更進一步放寬清運規定，協助事業單位可自行載運到焚化廠處理，減少成本負擔。

環保局提醒大家，廚餘跟垃圾一樣都應落實源頭減量，養成惜食不浪費的飲食習慣，吃多少、煮多少，努力朝向零廚餘的飲食目標邁進。

彰化縣溪州焚化廠廚餘處理費每公噸3000元，環保局專案減半收。（環保局提供）

環保局改變事業廚餘處理流程，申請通過，餐廳、飯店及學校等事業單位即可自行載運到溪州焚化廠燒毀處理。（環保局提供）

2025年10月下旬台中爆非洲豬瘟後，彰化縣環保局立即要求鄉鎮清潔隊及業者將廚餘全數送焚化爐焚燒。今年加速廚餘去化，餐廳可自行載運到焚化廠燒毀。（環保局提供）

