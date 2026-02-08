為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    衛福部研議居托定型化契約保母憂領不到年終 社家署揭討論規劃

    2026/02/08 15:29 記者林志怡／台北報導
    因應立法院審議「兒童托育服務法」草案，衛福部著手研擬「居家托育服務定型化契約」草案。示意圖，圖中人物與內文無關。（資料照，南市府社會局提供）

    因應立法院審議「兒童托育服務法」草案，衛福部著手研擬「居家托育服務定型化契約」草案，其中針對保母12月仍需在托育中才能收取年終獎金等相關規範，引起部分第一線保母不滿。對此社家署長周道君表示，社家署持續聽取各界意見，對於年終獎金定位與規範，也會在後續進行討論。

    先前傳出多起兒虐事件，引起家長不安，為完善0至2歲托育服務，衛福部研擬「兒童托育服務法」草案，希望以專法管理，並持續在立法院審議中。周道君說，該草案中要求居家托育、托嬰中心等遵循定型化契約，目前立委對於有關條文較有共識，因此社家署也提前展開行政準備與意見交換。

    然而，有保母擔憂，目前衛福部研議的「居家托育服務定型化契約」草案中，要求保母在當年度12月仍在托育中，才能收取年終獎金，但幼兒在2歲時，大約7、8月就可能進入幼兒園就讀，保母在當年度12月不太可能仍在托育中，恐導致最後一年的勞動成果被抹煞。

    周道君強調，目前「居家托育服務定型化契約」草案仍在討論階段，會廣泛了解各界意見及居家托育人員想法，並思考如何納入規範，並尋求家長與居家托育人員都能接受的處理方式。

    針對年終獎金問題，周道君認為，需先釐清年終獎金的定位是常規費用、法定薪酬，還是家長與托育人員社會上的禮俗，若後續討論中認定年終獎金應屬居家托育的常規費用，甚至於法定薪酬，家長就有義務支付。

    周道君也提到，若後續討論認定年終獎金屬社會禮俗，就存在討論空間，可能由家長與居家托育人員約定如何支付，或尊重家長是否支付的意願，在後續的討論中，會釐清年終獎金的定位問題。

    至於「居家托育服務定型化契約」訂定期程，周道君表示，定型化契約需待「兒童托育服務法」上路後才會執行，且因攸關消費者權益，此前還需要送至行政院消保處審查，有較多前置程序需要處理。

